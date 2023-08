“Carro usado em assalto a mercado em Curitiba pertence à irmã de um dos suspeitos; polícia procura por adolescente envolvido”

O delegado João Marcelo Renk Chagas e as investigações da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR)

O delegado João Marcelo Renk Chagas, da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), está à frente das investigações relacionadas ao assalto ocorrido em um mercado no bairro Xaxim, em Curitiba. Segundo Chagas, o veículo utilizado no crime, um Celta vermelho, pertencia à irmã de um dos suspeitos. Durante o assalto, um funcionário foi baleado.

No dia do crime, o Celta estava circulando sem placas, de acordo com o delegado. O condutor do veículo, que era cúmplice do atirador, optou por manter o carro em movimento para evitar possíveis abordagens. A irmã do suspeito foi chamada para prestar depoimento na delegacia.

Os suspeitos confirmaram que o veículo pertence à irmã de um deles, que teria emprestado o carro. A polícia pretende ouvir a versão da irmã para entender se o irmão costumava utilizar o veículo para ações criminosas ou se foi um caso isolado. Além disso, querem saber se ela reconheceu o veículo após a divulgação das imagens e, se sim, por que não compareceu à delegacia. Aguardaremos a oitiva dela para obter essas respostas.

O automóvel não estava registrado como furtado ou roubado. Além disso, o modo como o atirador invadiu o estabelecimento leva Chagas a acreditar que os suspeitos podem ter obtido informações privilegiadas de funcionários ou ex-funcionários do mercado.

Não descartamos a possibilidade de que pessoas ligadas ao estabelecimento, tanto atuais quanto antigas, tenham passado informações para que o roubo fosse bem-sucedido. Funcionários ou ex-funcionários podem ter colaborado com os suspeitos para que eles obtivessem êxito no crime e levassem os valores.

Os suspeitos teriam recolocado as placas no veículo antes de ser apreendido, segundo o delegado.

A procura por um adolescente envolvido no crime

A Polícia Civil está em busca de um adolescente que teria participado do assalto ao mercado no bairro Xaxim. O delegado Chagas mencionou a participação desse terceiro suspeito, mas não deu detalhes sobre como o adolescente estaria envolvido no crime.

Se a participação do adolescente for confirmada, ele será encaminhado à delegacia competente. As investigações continuam em andamento pela Polícia Civil.

Posicionamento da defesa dos suspeitos

A Banda B entrou em contato com a defesa dos suspeitos para obter um posicionamento sobre o caso. Atualizaremos a matéria assim que recebermos uma resposta.

