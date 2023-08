“Descubra os segredos do Oscar 2023!”

O Oscar (The Academy Awards ou The Oscars) é a premiação de cinema mais famosa do mundo. Criado em 1927, teve sua primeira cerimônia em 1929, na cidade de Los Angeles. É a premiação de cinema mais antiga em atividade e tem como objetivo premiar as melhores produções cinematográficas. Atualmente, é o evento mais importante do cinema mundial. É transmitido para vários países e assistido por milhões de pessoas em todo o mundo, mas, desde 2020, vem registrando uma audiência muito baixa nos Estados Unidos. Em 2022, a audiência registrada foi de 13,7 milhões. A cerimônia de 2023 contou com uma equipe para lidar com situações de crise devido à polêmica da cerimônia de 2022. Leia também: Carmem Miranda — com seu talento para a música e a atuação, chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood Tópicos deste artigo1 – Resumo sobre o Oscar2 – Quem criou o prêmio Oscar?3 – Quem vota no Oscar?4 – Oscar 2023Melhor FilmeMelhor AtrizMelhor Ator5 – Criação da equipe de crise após a polêmica da edição anterior6 – Indicações brasileiras ao Oscar7 – Vencedores do Oscar nos últimos anosResumo sobre o Oscar O Oscar é uma premiação de cinema reconhecida como a mais prestigiosa do mundo. A primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 1929 pela Ampas. Somente os membros da Academia podem votar nas categorias do Oscar, e existem critérios para cada categoria. O Brasil já teve indicados em várias categorias do Oscar, mas nunca venceu nenhuma delas. Nos últimos anos, o Oscar tem enfrentado uma queda na audiência nos Estados Unidos. Quem criou o prêmio Oscar? Na década de 1920, o cinema americano estava em plena expansão. Nesse período, várias personalidades do cinema se reuniram e criaram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences — Ampas, em inglês), em 1927. A ideia da criação dessa instituição foi dada por Louis B. Mayer, um dos chefes da Metro-Goldwyn-Mayer (empresa americana de produção e distribuição de filmes e programas de televisão), para cuidar da imagem dos estúdios de cinema de Hollywood e resolver problemas trabalhistas. Os membros que formavam a Ampas na época decidiram que era necessário criar um evento que premiasse as melhores produções de cinema de cada ano, e assim nasceu o Oscar. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu em 16 de maio de 1929, em um hotel em Los Angeles. Contou com 270 pessoas, que pagaram U$ 5 para assistir à cerimônia que premiou as melhores produções de 1927 e 1928. Quem vota no Oscar? Os filmes selecionados para concorrer e a escolha dos vencedores do Oscar são determinados pelos membros da Academia, ou seja, os membros da Ampas. Na primeira cerimônia, as escolhas foram feitas pelos 26 membros da Academia. Atualmente, estima-se que o número de membros com direito a voto seja de 9500 pessoas. No entanto, o número de membros da Academia é de mais de 10 mil pessoas. Vale ressaltar que apenas duas categorias do Oscar estão abertas ao voto de todos os membros: Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Nas outras categorias, que exigem conhecimento técnico para avaliação, só votam aqueles que têm condições para isso. Assim, na categoria de Melhor Documentário, por exemplo, apenas 486 pessoas têm direito a voto. A Academia, até alguns anos atrás, recebia fortes críticas pela falta de diversidade, tanto entre os membros quanto entre os indicados. Até 2012, as estatísticas indicavam que 94% dos membros eram caucasianos, ou seja, brancos, e 77% deles eram homens. Além disso, mais de 50% deles tinham mais de 60 anos. Os recentes convites feitos para novos membros têm sido marcados pela diversidade, uma vez que, nas novas admissões em 2017, 39% eram mulheres e 30% eram negros. A política da Academia de aumentar a diversidade entre os membros tem continuado nos últimos anos, e, em 2021, 46% dos novos membros eram mulheres e 39% eram negros. Há também críticas em relação à pouca quantidade de negros indicados e escolhidos como vencedores do prêmio. Veja também: Marilyn Monroe — conheça a verdadeira história da atriz de Hollywood que inspirou o filme Blonde Oscar 2023 A cerimônia do Oscar de 2023 ocorreu em 12 de março de 2023, no Dolby Theatre, local que sedia a premiação desde 2002 e que fica em Los Angeles. As edições anteriores do Oscar foram marcadas por uma grande preocupação com a pandemia de covid-19, mas devido ao enfraquecimento da doença e à vacinação em massa, isso não atrapalhou a organização da cerimônia em 2023. Ainda assim, nesta edição, alguns convidados não compareceram porque foram diagnosticados com a doença. O Oscar é reconhecido internacionalmente como a principal premiação do cinema e ocorre anualmente nos Estados Unidos, mobilizando milhões de espectadores neste país e em diferentes partes do mundo. No entanto, nos últimos anos, a audiência ao vivo do Oscar na TV americana registrou uma queda expressiva, o que tem chamado a atenção da Academia. Para a premiação de 2023, a Academia considerou os filmes que estiveram em exibição nos cinemas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A flexibilização para os filmes de streaming, dada nas últimas edições devido à covid-19, não ocorreu para a cerimônia de 2023. Nas três principais categorias da premiação (Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Ator), os indicados e os vencedores da edição de 2023 foram: Melhor Filme Nada de Novo no Front Avatar: O Caminho da Água Os Banshees de Inisherin Elvis Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor) Os Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Triângulo da Tristeza Entre Mulheres Melhor Atriz Cate Blanchett – Tár Ana de Armas – Blonde Andrea Riseborough – To Leslie Michelle Williams – Os Fabelmans Michelle Yeoh – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (vencedora) Melhor Ator Colin Farrell – Os Banshees de Inisherin Austin Butler – Elvis Brendan Fraser – A Baleia (vencedor) Bill Nighy – Living Paul Mescal – Aftersun O ator Brendan Fraser ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme A Baleia. A cerimônia de 2023 ficou marcada por uma novidade: pela primeira vez desde 1961, o tapete que recepciona os convidados não era vermelho, mas sim na cor champanhe. Isso foi uma escolha da equipe criativa

Fonte: Brasil Escola