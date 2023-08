“Prefeitura de Curitiba adota medidas para prevenir alagamentos em áreas vulneráveis”

<title>Limpeza e drenagem de córregos em Curitiba</title> <h1>Com limpeza e drenagem de córregos, Prefeitura de Curitiba cuida de regiões sensíveis a alagamentos</h1>

A Prefeitura de Curitiba está realizando um importante trabalho de limpeza e drenagem de córregos em regiões sensíveis a alagamentos na cidade. Essas ações têm como objetivo prevenir enchentes e garantir a segurança da população. <h2>Benefícios da limpeza e drenagem de córregos</h2> A limpeza e drenagem de córregos trazem diversos benefícios para a cidade. Além de evitar alagamentos, essas ações contribuem para a preservação do meio ambiente, evitando a contaminação dos rios e córregos com resíduos sólidos e poluentes. <h2>Otimização do sistema de drenagem</h2> Com a limpeza e desobstrução dos córregos, o sistema de drenagem da cidade é otimizado, permitindo que a água da chuva seja escoada de forma mais eficiente. Isso reduz o risco de enchentes e alagamentos, garantindo a segurança dos moradores. <h2>Prevenção de doenças</h2> A limpeza e drenagem de córregos também contribuem para a prevenção de doenças. Com a remoção de resíduos sólidos e a melhoria do escoamento da água, evita-se a formação de poças e acúmulo de água parada, que são ambientes propícios para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue. <h2>Notícias de Curitiba na Gazeta do Bairro</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fique por dentro de todas as informações sobre a cidade e fique informado sobre as ações da Prefeitura para garantir a segurança e o bem-estar da população. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.jornale.com.br