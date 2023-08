“Marinha emite alerta para ventos fortes e ressaca no Litoral: Tempo muda e previsão preocupa”

Virada no tempo

A Marinha já havia emitido um alerta para ventos fortes e ressaca no Litoral.

A medida que a frente fria avança pelo Paraná, as rajadas de ventos aumentam nesta noite de segunda-feira (7). O impacto maior é no Leste e região do Litoral, onde as rajadas de ventos atingiram 47 km/h. Na região metropolitana de Curitiba foram registrados valores próximos de 35 km/h.

Tempo muda e Marinha alerta para ventos fortes e ressaca no Litoral

O Inmet emitiu um alerta amarelo com risco de tempestades com granizo para parte do Paraná.

O Interior do Paraná já tem chuva forte nesta tarde de segunda-feira; na terça-feira esfria: veja a previsão.

No fim de semana a Marinha do Brasil já havia emitido um alerta para ventos fortes, sobretudo no Litoral a partir da manhã desta segunda-feira, com velocidade que pode chegar aos 75 km/h. Também há risco de formação de ressaca, com ondas de até 2,5 metros da noite de segunda-feira até a noite de terça-feira (8).

