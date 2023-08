“Fala Curitiba 2023: Educação, obras e saúde lideram pedidos da população”

Consulta pública revela as áreas mais demandadas em Curitiba

A consulta final do Fala Curitiba 2023, realizada ao longo da semana passada, revelou as três áreas da administração pública municipal que receberam mais pedidos de intervenções ou serviços. Educação, obras e saúde foram as campeãs, nessa ordem, em toda a cidade.

A participação popular e o número de demandas registradas chamaram a atenção durante a consulta pública, que encerrou na sexta-feira (4). Ao todo, 34.044 pessoas participaram desde o dia 3 de abril, por meio de formulários virtuais, impressos da unidade volante Fala Móvel e reuniões presenciais. Esse número representa um crescimento de 51% em relação a 2022, quando 22.418 pessoas votaram. Além disso, foram registradas 80.811 interações em todas as fases, contra 61.571 em 2022.

Principais demandas por região

Na Regional Boa Vista, a demanda mais votada foi a conservação e manutenção da UPA Boa Vista. No Cajuru, a ampliação/construção de salas de atendimento no CMEI Moradias Iguaçu. Já na Regional Bairro Novo, a construção de uma unidade de saúde entre o Sambaqui e o Ganchinho. No Tatuquara, a ampliação de vagas na Educação Integral.

No Pinheirinho, a ampliação de ações de prevenção e promoção em todas as unidades de saúde, com foco nos cuidados das doenças crônicas, foi a demanda mais votada. No Boqueirão, a pista de atletismo em saibro no Parque Náutico.

Na CIC, a agilidade nas consultas e exames especializados foi a principal demanda. No Portão, a construção de uma quadra coberta na Escola Campo Mourão. Na Regional Matriz, a diminuição da fila para consultas especializadas. E na Regional Santa Felicidade, o realinhamento da curva da Rua João Azolin, no encontro com a Rua Nicolau José Gravina.

Fonte: www.bemparana.com.br