“Polícia Civil do Paraná e Ipem interditam postos de combustíveis por irregularidades”

Polícia Civil do Paraná e Instituto de Pesos e Medidas fiscalizam postos de combustíveis em Curitiba

No último dia, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem) realizaram uma operação conjunta para fiscalizar dois postos de combustíveis na cidade de Curitiba. Durante a ação, foram encontradas irregularidades em um dos estabelecimentos, resultando na interdição de duas bombas de diesel.

Uma das bombas foi interditada devido a um vazamento, enquanto a outra foi interditada por entregar um volume menor de combustível ao consumidor. O gerente do posto foi encaminhado à delegacia da PCPR para as devidas providências legais.

A fiscalização teve como objetivo verificar se as bombas estavam fornecendo a quantidade exata de combustível paga pelo consumidor. Além de ser uma ação preventiva, também serve como alerta tanto para os consumidores quanto para as empresas.

Fiscalização constante

De acordo com o delegado da PCPR, Cássio André Dias Conceição, a polícia realiza fiscalizações rotineiras em postos de combustíveis em Curitiba e na Região Metropolitana. O objetivo é garantir a regularidade do setor, evitando que os consumidores sejam lesados com combustíveis de má qualidade ou com volumes inferiores aos pagos.

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem) atua na área de metrologia, analisando as quantidades de combustíveis fornecidas aos clientes. Segundo o presidente do instituto, Cesar Mello, é fundamental que os consumidores abasteçam seus veículos em postos de confiança e verifiquem as condições das bombas, como a limpeza e a presença do selo do Inmetro.

Outra orientação importante é que o consumidor sempre verifique se a bomba está zerada no momento do abastecimento e confira se o valor pago corresponde ao valor descrito na bomba.

Colaboração da população

A PCPR solicita a colaboração da população para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197 (PCPR), 181 (Disque-Denúncia) ou pelo telefone (41) 3883-7100. Também é possível entrar em contato diretamente com a equipe de investigação ou enviar um e-mail para [email protected]

