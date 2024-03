Auto da Fundação de Curitiba cativa com alegria 500 crianças de escolas municipais

Auto da Fundação de Curitiba, em comemoração aos 331 anos da cidade, na Regional da Matriz. Curitiba, 11/03/2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS Prefeito Rafael Greca acompanhado de secretários, vereadores e autoridades, assiste à apresentação do Auto da Fundação de Curitiba, em comemoração aos 331 anos da cidade, na Regional da Matriz. Curitiba, 11/03/2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS Auto da Fundação de Curitiba, em comemoração aos 331 anos da cidade, na Regional da Matriz. Curitiba, 11/03/2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Estudantes de escolas municipais da Regional Matriz tiveram uma tarde de diversão e aprendizagem, ao lado do prefeito Rafael Greca, nesta segunda-feira (11/3), durante a apresentação do Auto da Fundação de Curitiba, na Praça Oswaldo Cruz. Participaram 500 curitibinhas das escolas municipais Noely Simone de Ávila, Mirazinha Braga, Batel, Caramuru, Dom Manuel da Silveira, Professor Brandão e Irmãos Rebouças.

Na parte inicial do evento, as crianças se divertiram com as músicas executadas pela Banda Lyra e as brincadeiras do Curitibinha, interpretado pelo ator Douglas Perez. Na segunda parte do evento, o Curitibinha ajudou a contar a história da fundação de Curitiba, se integrando ao grupo de atores, que usam vestimentas da época caracterizados como Cacique Tindiquera, Mateus Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Eleodoro Ébano Pereira e Gabriel de Lara.



Profundo conhecedor da história da cidade desde os seus primórdios, o prefeito Rafael Greca preparou a plateia para o que estava por vir.

“Os portugueses vieram atrás de ouro do Brasil e chegaram nos campos de Curitiba, no Rio Atuba, onde haviam sido encontradas pedras de ouro, mas os índios logo apareceram. E o que será que aconteceu? Agora nós vamos ver como nasceu Curitiba”, disse Greca.

A estudante da Em Batel, Aisha Quevedo, 9 anos disse que gostou muito espetáculo. “Hoje aprendi um pouco a história de Curitiba, gostei muito dos índios e das brincadeiras do Curitibinha”, disse a menina.

331 anos de Curitiba

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o Auto da Fundação percorre as dez regionais da cidade como parte das comemorações dos 331 anos de Curitiba, que serão completados dia 29 de março. Nesta terça-feira (12/3), será a vez da Regional Boqueirão receber o evento. (Veja a programação no fim do texto).

Inspirado na obra de Theodoro De Bona

O Auto da Fundação mostra a chegada dos fundadores à região. São 13 atores com figurinos de época, que representam os indígenas e os colonizadores da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O cenário é inspirado no painel do artista paranaense Theodoro de Bona (1904-1990), que se encontra no Colégio Estadual do Paraná.

Uma versão ampliada do espetáculo será exibida no Memorial de Curitiba e no Teatro da Vila. A versão estendida e musicada, denominada Evocação para Curitiba, conta com a participação de 16 atores.

A programação especial de aniversário deste ano conta ainda com inaugurações, eventos culturais, lançamentos e obras por toda a cidade.

Na Matriz

A administradora regional da Matriz, Rafael Lupion, disse que a mudança do local da apresentação, da Rua da Cidadania para a Praça Oswaldo Cruz, permitiu ampliar o evento.

“Conseguimos trazer 500 crianças para ver o espetáculo de fundação da cidade, o que mostra o respeito pela história da cidade, que ao completar 331 anos executa uma série de projetos inovadores, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso de Cidade Educadora”, disse Rafaela.

Para marcar a Semana de Combate ao Sedentarismo, aberta no domingo, a professora do Centro de Esportes e Lazer Oswaldo Cruz, Gisele Zake Youssef, fez uma atividade coreografada com as crianças.



Ao final, todos cantaram o Hino de Curitiba e Parabéns pra Você para a capital que está comemorando 331 anos.

Presenças

Participaram da apresentação a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; a secretária do gabinete do prefeito, Juliana Cruz Lima; os vereadores Tânia Guerreiro e Mauro Bobato; os secretários Maria Sílvia Bacila (Educação) e Carlos Eduardo Pijak Jr (Esporte, Lazer e Juventude); a presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Maria Alice Erthal; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; o diretor de Ação Cultural da FCC, Edosn França Bueno e o comandante da Guarda Municipal, inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior.

Próximas apresentações

• 12/3 – Boqueirão – Quadra da Rua da Cidadania (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

• 13/3 – Pinheirinho – Quadra da Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033)

• 14/3 – Bairro Novo – Clube da Gente (R. Marcolina Caetana Chaves, 150)

• 15/3 – Santa Felicidade – Quadra de Esportes (R. Santa Bertila Boscardin, 213)

Horário: 15h

Evocação para Curitiba

Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79

Datas: 17, 24, 31 março e 7 abril

Horário: 12h

Teatro da Vila – R. Davi Xavier da Silva, 451 – Vila Nossa Senhora da Luz

Data: 16 de março

Horário: 15h30