Estudante da rede municipal de ensino lança seu primeiro livro de histórias

Lançamento do livro “Joana a Joaninha” na Biblioteca Pública do Paraná.Curitiba, 16/03/2024Foto: Levy Ferreira/SMCS Lançamento do livro “Joana a Joaninha” na Biblioteca Pública do Paraná.Curitiba, 16/03/2024Foto: Levy Ferreira/SMCS

A Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná teve, neste sábado (16/3), um evento pra lá de especial, o lançamento de “Joana, a joaninha”, o primeiro livro da estudante da rede municipal de ensino, Luiza Pinheiro Kuhl, de 8 anos. O livro conta a história de Joana, uma menina que se transforma numa joaninha e que vive muitas aventuras, antes de voltar a ser menina. Estudante do 3º ano da Escola Municipal Araucária, Luiza conta que começou a escrever o livro no ano passado. A ideia foi inspirada em uma amiga. Ela e Luiza sempre inventam histórias. “A história é sobre ela e a nossa amizade. Estou gostando muito de lançar este livro”, afirmou Luiza.

Com muita desenvoltura, a escritora mirim fez uma apresentação, contando a história para familiares e amigos convidados. Luiza agradeceu o apoio dos pais, professores, da equipe da editora Donizela e da ilustradora Débora Bacchi, responsável pela ilustração do livro.

Incentivo à leitura

A secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila participou do lançamento. Ela destacou o incentivo à leitura, escrita e criatividade no processo educacional. “Ter uma aluna, autora de um livro é motivo de orgulho para nossa rede municipal. Parabenizarmos todas as pessoas envolvidas, pais e professores”, disse a secretária.

Luiza é filha da fotógrafa Valéria Pinheiro. Ela contou que a filha sempre foi muito comunicativa e ficou encantada com o lançamento do livro de uma amiga. “A partir daí, ela começou a desenvolver uma história e os desenhos. Incentivamos e ajudamos , mas ela fez praticamente tudo sozinha”, disse Valéria.



O Pai da nova escritora, Carlos Eduardo Kuhl estava orgulhoso. “Somos uma família que gosta de arte, livros e música e a Luiza sempre teve acesso à cultura. Ficamos admirados com a iniciativa e a determinação dela para escrever o livro. Teve todo o nosso apoio. Hoje o dia é de comemoração”, concluiu Carlos Eduardo.