Furacão larga na frente

Reportagem Rodrigo Monteiro

No estádio Germano Krüger foi dada a largada para o primeiro jogo da semifinal do campeonato paranaense 2024, e quem saiu na frente foi o Athletico Paranaense por 2×1 em cima do Operário.

O primeiro tempo o time da casa dominou o jogo e já no início aos 5 minutos Felipe Augusto fez um lindo gol na gaveta do goleiro Bento, porém no final da primeira etapa o Furacão empatou aos 40 minutos com Fernandinho de pênalti.

Após o intervalo de jogo algumas mudanças ocorreram e o Athletico voltou melhor e dominou toda a segunda etapa, porém o Fantasma estava segurando bem o empate, o técnico Cuca colocou Pablo nos minutos finais de jogo e após receber uma bola alta na área aos 45 minutos, matou no peito e na caída da pelota mandou para o fundo da rede virando o placar para 2×1 e decretando a vitória do Furacão.

O jogo da volta entre as duas equipes acontece dia 27/03 as 20h na Ligga Arena.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Semifinal – jogo de ida

OPERÁRIO 1×2 ATHLETICO

Operário: Rafael Santos; Fagner Alemão, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito); Índio (Guilherme Pira), Jacy e Neto Paraíba (Vinicius Diniz); Felipe Augusto (Marcelo Cirino), Ronaldo e Maxwell (Felipe Claudino). Técnico: Rafael Guanaes

Athletico: Bento; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Felipinho (Esquivel); Fernandinho (Hugo Moura), Erick, Christian e Zapelli (Julimar); Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Cuca

Local: Estádio Germano Krüger (Ponta Grossa)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luis Henrique Campanhoni Amado

Gols: Felipe Augusto aos 5′ do 1°T, Fernandinho aos 40′ do 1°T, Pablo as 45′ do 2°T

Cartões amarelos: Fernandinho, Hugo Moura (CAP)

Renda: R$ 360.432,50

Público pagante: 7.205 torcedores