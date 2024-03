Furacão sem PIEDADE!

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico-PR, venceu o Londrina, por 6×0, na noite deste domingo (10/03), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense.

A partida marcou a estreia do técnico Cuca, no comando do furacão.

Foi também o primeiro jogo na arena após a mudança de nome, o estádio agora se chama Estádio Mario Celso Petraglia.

Primeiro Tempo

Precisando reverter a vantagem de 1×0, que o Londrina conquistou na partida de Iida no estádio do Café. O Athletico precisava de gols, e o Furacão não tomou conhecimento do adversário.

Desde o início do jogo a equipe pressionou, e aos 20 minutos, após cobrança de escanteio de Zapelli, Erick tocou de calcanhar para abrir o placar na Ligga Arena.

A torcida ainda comemorava o primeiro gol, quando aos 24 minutos, Mastriani tocou para Christian que em uma cavadinha mandou a bola para o fundo da rede.

O Athletico após os gols manteve a posse de bola e administrou a partida o Londrina não esboçou reação.

Segundo Tempo

Já no início da segunda etapa, antes do primeiro minuto, Christian cruzou e de cabeça Mastriani, que ampliou o placar.

O Furacão estava a todo vapor, e Mastriani aos 20 minutos tocou para Canobbio, com tranquilidade colocar a bola no fundo do gol, marcando o quarto gol rubro-negro.

Aos 22 minutos, Canobbio tocou para Erick chegar batendo na entrada da área, mandando a bola no canto, era o quinto gol do furacão.

Aos 36 minutos, Fernandinho interceptou passe errado do goleiro Neneca e tocou para Pablo que bateu por cima do goleiro, marcando o sexto gol no jogo.

Coube ao Athletico administrar a posse de bola e esperar o apito final, o Londrina sem forças não embolsou reação.

Como Fica e Próximos Jogos

Na semifinal o Athletico, enfrentará o vencedor do confronto entre Operário e Azuriz, que será realizado amanhã.

Na primeira partida, as duas equipes empataram em 0 a 0.

O Londrina está eliminado e já começa o planejamento para a disputa da terceira divisão do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANASENSE

Quartas de final – Jogo de volta

ATHLETICO 6×0 LONDRINA

Athletico: Bento, Madson (Léo Godoy), Thiago Heleno, Kaique Rocha (Pedro Henrique) e Felipinho; Erick (Hugo Moura), Fernandinho, Christian e Zapelli (Alex Santana); Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Cuca.

Londrina: Neneca; Thiago Ennes, Davi, Darlan (Frazan) e Pedro Cacho; Marthã (Riquelmy), Victor Hugo e Rafael Longuine; Calyson (Jô), Everton (Pablo) e Peu (Henrique). Técnico: Emerson Ávila.

Local: Ligga Arena

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos NetoAssistentes: Rafael Trombeta e Bruno Fernando Aparecido Rohling

Gols: Erick aos 20′ do 1°T, Christian aos 24′ do 1°T, Mastriani aos 1” do 2°T, Canobbio aos 20′ do 2°T e Erick aos 22′ do 2°T, Pablo 36′ do 2°T

Cartões amarelos: Zapelli, Felipinho (CAP); Victor Hugo, Émerson Ávila, Rafael Longuine (LEC)

Público total: 33.514