Sem susto, Coritiba confirma classificação

Reportagem: Fernando Plantes

Sem nenhum susto, o Coritiba voltou a vencer o Cianorte, desta vez por 2 a 0, neste sábado (9), no Couto Pereira, e está na semifinal do Campeonato Paranaense 2024.

O primeiro tempo foi de poucas emoções no Gigante de Concreto. Nos primeiros dez minutos o Coritiba até esboçou uma pressão e teve chances com Robson, Matheus Frizzo e Lucas Ronier, mas sem muito perigo. Depois disso, o duelo caiu muito de qualidade. O Coxa até seguia com total domínio, mas não em finalizações perigosas.

O Cianorte até teve duas chances, mas que foram mal concluídas e passaram longe da meta do Goleiro Pedro Morisco. De resto, algumas faltas no meio-campo, um perde e ganha no círculo central e poucas emoções para quem acompanhava o confronto.

No segundo tempo tudo mudou. Em menos de dez minutos, o Coxa marcou dois gols. Aos três, Matheus Frizzo cobrou escanteio pela esquerda e Leandro Damião subiu mais que o marcador, para cabeçar e mandar para as redes. Depois, aos sete, Bruno Melo cruzou da intermediária e Lucas Ronier, também de cabeça, ampliou o placar.

Com a vitória e principalmente a classificação já garantidas, o Coxa apenas administrou a vantagem. Chegou a acertar a trave com Robson, mas já pensando na sequência da temporada, o técnico Guto Ferreira fez alterações, preservando os principais nomes. Nada que mudasse o panorama do confronto, que ficou no 2 a 0 e 6 a 0 no agregado.

Agora o Coxa enfrenta o Maringá que neste Sabado passou pelo pelo Cascavel placar de 3 a 1 e no agregado 3 a 2.

O Alviverde sabe que o primeiro compromisso será no interior, no dia 16 ou 17. A volta será no Couto Pereira, no dia 27.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de volta

CORITIBA 2×0 CIANORTE

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Arilson (Andrey), Sebastian Gómez e Matheus Frizzo (Jean Gabriel); Robson (David da Hora), Lucas Ronier e Leandro Damião (Thaigo Azaf). Técnico: Guto Ferreira

Cianorte

Tiepo; Marlon, Raphael, Guedes e Samuel; Adriano Júnior (Carlos Alberto), João Mafra (Natham) e Allan (Kaio); Raul Mendes (Natan), Júnior Dutra (Juninho) e Lucas Lourenço. Técnico: Jerson Testoni

Local: Estádio Couto Pereira

Renda: R$ 347.510,00

Público total: 16.778 (14.638 pagantes)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Gols: Leandro Damião, 3, Lucas Ronier, 7 do 2º

Cartões amarelos: Andrey (CFC); João Mafra, Juninho (CIA)