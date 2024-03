Letra D de Damião encaminha classificação

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O Coritiba foi para o interior do Paraná e passou o trator em cima do time do Cianorte, a vitória encaminha a classificação para semifinal da competição.

O primeiro gol do Coxa foi do estreante camisa 9 Leandro Damião, após cruzamento da direita Damião se antecipou e marcou de letra o primeiro gol do Coritiba.

No final da primeira etapa Robson ampliou o placar para 2×0.

O segundo tempo foi espelho do primeiro, no início da segunda etapa Matheus Frizzo fez o terceiro e mais uma vez o artilheiro do Brasil Robson fechou a conta em 4×0.

O jogo de volta será no Couto Pereira sábado dia 09/03 as 16h apenas para confirmar a classificação do verdão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

Quartas de final – ida – 3/3/2024

Cianorte 0 x 4 Coritiba

Cianorte

Tiepo; Marlon, Raphael, Guedes e Samuel (Juninho); Adriano Jr (Carlos Alberto), João Mafra e Beléa; Lucas Lourenço, Raul Mendes (Guilherme) e Junior Dutra.

Técnico: Zé Roberto.

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Arilson (Andrey), Sebastián Gómez e Matheus Frizzo (Thiago Azaf); Figueiredo (Lucas Ronier), Robson (David) e Leandro Damião (Matheus Bianqui)

Técnico: Guto Ferreira.

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte.

Público: 1.210 (1.336 total)

Renda: R$ 30.558,00

Gols: Leandro Damião, aos 24′ do 1ºT, Robson aos 50′ do 1ºT e aos 34′ do 2ºT, Frizzo aos 8′ do 2ºT (CFC).

Cartões amarelos: Matheus Frizzo (CFC); João Mafra (CIA)

Árbitro: Victor Salles Cirilo.

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Weber Felipe Silva.