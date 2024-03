Athletico perde para o Londrina

Reportagem Admilson Leme

O Athletico-PR, perdeu para o Londrina, por 1×0, na tarde deste sábado (02/03), no estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O resultado encerra uma invencibilidade do Furacão na temporada de 11 Jogos, e no Estadual de 29 Jogos.

Primeiro Tempo

O Londrina começou o jogo melhor e com bastante chutes de fora da área.

Aos 14 minutos Marthã, finalizou de longe a bola quase enganou Bento, que mandou para escanteio.

Aos 16 minutos, Christian, marcou para o Furacão, mas o auxiliar marcou impedimento.

Aos 19 minutos, Di Yorio levou perigo ao goleiro Neneca.

Aos 36 minutos, Longuine finalizou no canto de Bento, que fez uma importante defesa.

Já nos acréscimos, Calyson bateu pro gol, mas a bola foi para fora, levando perigo.

Segundo Tempo

O Londrina voltou para a segunda etapa muito bem.

Aos 4 minutos, Everton recebeu dentro da área, bateu com força, mas a bola foi por cima do gol do Athletico.

Aos 9 minutos, Pedro Cacho apareceu de frente com Bento, que fez uma grande defesa e evitando o gol do Tubarão.

Aos 17 minutos, Peu passou pela marcação e arriscou o chute, a bola raspou a trave do Athletico-PR.

Aos 20 minutos, Everton recebeu na frente de Bento, e bateu rasteiro, mas o arqueiro fez mais uma grande defesa.

O Athletico só chegou aos 33 minutos, quando Erick recebeu dentro da área e chutou forte, mas o goleiro Neneca, salvou o tubarão.

Já no fim da partida, aos 43 minutos, quando tudo parecia ja definido. Em jogada de contra ataque, Henrique driblou o goleiro Bento, para marcar o gol da vitória do tubarão.

Como Fica e Próximos Jogos

O Athletico-PR precisa vencer por dois gols para se classificar. Se ganhar por um gol, a decisão será nos pênaltis.O Londrina fica com a vaga se empatar.

O jogo de volta está marcado para o dia 10 de março, domingo, às 18h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANASENSE

Quartas de final – Jogo de ida

LONDRINA 1×0 ATHLETICO

LondrinaNeneca; Thiago Ennes, Davi, Darlan (Frazan) e Pedro Cacho; Marthã, Victor Hugo e Rafael Longuine; Calyson (Henrique), Everton (Luiz Gustavo) e Peu (Pablo Ruan). Técnico: Emerson Ávila

AthleticoBento; Madson (Zapelli), Thiago Heleno (Luan Patrick) e Kaique Rocha; Fernandinho, Erick, Felipinho (Vinicius Kauê) e Christian (Jader); Cuello (Julimar), Canobbio e Di Yorio. Técnico: Juan Carlos Osorio

Local: Estádio do Café (Londrina)

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Leandro Polli Glucoski e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Gols: Henrique aos 44′ do 2°T

Cartões amarelos: Davi (LEC)

Público total: 14.004 torcedores