Derrota em Cascavel liga alerta no Coritiba

Reportagem: Rodrigo Monteiro

A semana que passou foi complicada para o Coritiba, após eliminação precoce na Copa do Brasil para o Águia de Marabá dessa vez foi a Serpente do interior do Paraná que aprontou para cima da equipe da capital e venceu em casa pelo placar de 1 a 0.

Foto: Gabriel Thá/Coritiba

O jogo não foi dos melhores no estádio Olímpico Regional na cidade de Cascavel, e os donos da casa aproveitaram uma falha bizarra da defesa do Coritiba para abrir o placar com o camisa 9 Manoel aos 30 minutos da primeira etapa, ambas equipes tiveram poucas chegadas ao ataque, porém as conclusões finais foram insuficientes emesmo com mudanças na segunda etapa da partida o placar ficou mesmo no 1 a 0.

O Coritiba manteve a sua 2° colocação no campeonato paranaense, já o Cascavel com a vitória ficou na 6° colocação, ambas as equipes estão classificadas para a próxima fase do campeonato que será disputada no formato de mata-mata sendo os 4 primeiros colocados com a vantagem de mandar o segundo jogo em casa.

O Coritiba enfrentará na próxima fase a equipe do Cianorte com data ainda a ser definida pela Federação Paranaense de Futebol.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 11ª rodada

CASCAVEL 1×0 CORITIBA

Cascavel

Paulo Gianezini; Libano, João Marcus, Eduardo Junho, Geovane (Pedro Henrique) e Matheus Leal; Dener e Garraty (Samuel); Klenisson (Alisson Mira), Rodrigo Alves e Manoel (Vitinho).

Técnico: Matheus Costa

Coritiba

Benassi; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Arilson, Sebastián Gómez (Matheus Dias) e Matheus Bianqui (Thiago Azaf); Matheus Frizzo (David da Hora), Lucas Ronier (Wesley Pomba) e Robson.

Técnico: Guto Ferreira

Local: Olímpico Regional (Cascavel)

Árbitro: Andrei da Silva

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Bruno Fernando Aparecido Rohling

Gols: Manoel aos 30′ do 1°T

Cartões amarelos: João Marcus, Eduardo, Vitinho e Samuel (CAS); Jamerson e Matheus Bianqui (CFC)

Público total: 9.976 (9.636 pagantes)

Renda: R$ 167.390,00