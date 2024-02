Com autoridade, Athletico vence o São Joseense e termina na liderança

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

Com tranquilidade o Athletico venceu o São Joseense por 3 a 1, neste Domingo (25), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, por Jader e Di Yorio, que fez dois gols. Messias descontou para o tricolor do Pinhão.

Com muitas mudanças, o Athletico foi a campo com algumas novidades, como o lateral-direito Leo Godoy, que estreou, e os atacantes Romeo Benítez, que voltou a ter uma oportunidade e Jader. A idéia era um time com velocidade e ofensivo. Só que errava muito na finalização a gol.

O Furacão, inclusive, teve todo o domínio nos 45 minutos iniciais, ficando sempre no seu campo ofensivo. A primeira grande chance foi do São Joseense foi aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Mariano tentou um voleio, mas Bento fez a defesa.

Foto: Junior Vilarinho | ISJ

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro. Athletico muito ofensivo ditava o ritmo da partida, mas encontrava dificuldades de entrar na área e finalizar. Até mesmo quando o goleiro e o zagueiro do time de São Joseense se bateram e deixaram o gol aberto, não veio a finalização.

Até que aos 14 minutos, Jader recebeu da entrada da área e bateu na bola de forma certeira, cruzada, sem chances de defesa para o goleiro. Com o placar aberto, deu mais tranquilidade para o Furacão na sequência da partida.

Tanto que o segundo gol saiu com naturalidade. Aos 30 minutos, Cuello fez boa jogada pela direita, se livrou do marcador, invadiu a área e tocou para Di Yorio, sozinho na pequena área, só empurrar para o gol aberto.

Aos 43, Messias ainda descontou, com um belo chute de fora da área, mas, nos acréscimos após bola levantada na área, a defesa do São Joseense afastou mal e Di Yorio aproveitou para marcar mais um e definir o placar na Ligga Arena.

Nas quartas de final, o Rubro-Negro vai encarar o Londrina, com o primeiro jogo no Estádio do Café.

Já o time de São José dos Pinhais terminou em décimo e escapou do rebaixamento graças às derrotas de PSTC e Galo Maringá, ambos rebaixados.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

11ª rodada – 25/02/2024

Athletico 3 x 1 São Joseense

Athletico

Bento; Madson, Thiago Heleno e Mateo Gamarra (Kaique Rocha); Leo Godoy (Cuello) Christian, Hugo Moura (Luan Patrick), Felipinho e Jader (Pablo); Romeo Benítez (Walace) e Di Yorio.

Técnico: Juan Carlos Osorio.

São Joseense

Carlos Henrique; André Krobel, Davi Ferreira, Filipe Alves e Tygor; Breno (Vitor Carré), Gabriel Pires (Adiel), Igor Bosel e Vandinho (Messias); Alex Matos (Bertran) e Mariano (Caio Gomes).

Técnico: Ageu Gonçalves.

Local: Ligga Arena

Público: 18.134 pessoas.

Renda: R$ 561.470,00

Gols: Jader, aos 13/2º, e Di Yorio, aos 30/2º e 47/2º (CAP) e Messias aos 43/2º (SJO).

Cartões amarelos: Carlão e Mariano (SJO) e Thiago Heleno (CAP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Juliana Caroline de Angelo.