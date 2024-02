O ELIMINADO DE HOJE É VOCÊ! CORITIBA

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, perdeu para o Águia de Marabá, por 3×2, na noite desta quinta-feira (22/02), no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no Pará.

Mesmo jogando com a vantagem do empate, o Coritiba tomou a virada e está eliminado precocemente da Copa do Brasil.

O Águia de Marabá garante, além da classificação à segunda fase para enfrentar o Capital, do Tocantins, receberá, R$ 945 mil como premiação por parte da CBF.

Primeiro Tempo

O jogo começou bem movimentado e com boa presença do público para apoiar o time da casa, mas foi o Coritiba que tomou iniciativa e abriu o placar aos 8 minutos, quando Robson cruzou para a área e Matheus Frizzo cabeçeou forte, para marcar o primeiro gol da equipe visitantes.

Aos 28 minutos, com o apoio da torcida, o Águia de Marabá chegou ao gol de empate, com Braga que aproveitou o cruzamento de Italo, e de cabeça se atencipou a marcação e deixar tudo igual no placar.

O Coritiba tentou em várias oportunidades alterar o marcador, principalmente com Matheus Bianqui, mas o goleiro Axel Lopes fez importantes defesas.

Aos 46, Sebá Gómez acertou um chute no travessão, de fora da área.

Segundo Tempo

Já no início da segunda etapa, aos 4 minutos, o árbitro marcou pênalti de Robson que derrubou Betão na área. Iury Tanque bateu forte no canto e virou o placar a favor do Águia.

O Coritiba foi pra cima a todo custo, mas o Águia se fechou. Aos 22 minutos, o zagueiro Marcelo Benevenuto, que já tinha cartão amarelo, cometeu a falta sobre Iury Tanque, o árbitro apresentou o segundo cartão amarelo e o zagueirao, foi para o chuveiro mais cedo.

Na sequência na cobrança de falta saiu o terceiro gol. Júnior Dindê bateu com categoria por cima da barreira, levando a torcida ao delírio.

Na pressão e precisando de dois gols o Coritiba foi pra cima, e nos acréscimos Bruno Melo com assistência de Robson, diminuiu o placar para 3×2.

Mas o Águia de Marabá, segurou o resultado e garantiu a classificação.

Como Fica

O Coritiba se despede da competição com uma campanha pior que a de 2023, quando foi eliminado pelo Sport na terceira fase da competição.

O Águia de Marabá chega à segunda fase da Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva. Em 2023, a equipe alcançou a terceira fase da competição, sendo eliminado pelo Fortaleza.

Próximos Jogos

O Coritiba volta a campo domingo, contra o Cascavel, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense. O Águia de Marabá, encara o Remo, na mesma data, pelo Campeonato Paraense.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

1ª Fase – Jogo único

ÁGUIA DE MARABÁ 3×2 CORITIBA

Águia de Marabá : Axel; Bruno Limão, Davi Cruz, Cassius (Yuri Tanque), Betão e Alan Maia (Erick Di Maria); Júnior Dindê, Kaique (Elielton) e Hitalo (Soares); Wander (Fabiano) e Braga.Técnico: Mathaus Sodré

Coritiba : Pedro Morisco; Natanael (Wesley Pomba), Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Arilson, Geovane Meurer (Sebastián Gómez) e Matheus Bianqui; Matheus Frizzo, David da Hora (Lucas Ronier) e Robson.Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Zinho de Oliveira (Marabá-PA)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

Gols: Matheus Frizzo 9 e Braga 26 do 1º; Yuri Tanque 5, Júnior Dindê 24 e Bruno Melo 50 do 2º

Cartões amarelos: Caíque, Fabiano, Bruno Limão, Elielton (AGU); Marcelo Benevenuto, Bruno Melo, David da Hora, Robson (CFC)

Cartão vermelho: Benevenuto (CFC).