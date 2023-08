“Implantação de galeria subterrânea melhora escoamento das águas das chuvas na CIC, em Curitiba”

Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem trabalham na implantação de galeria celular subterrânea em Curitiba

As equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão trabalhando na implantação de uma galeria celular subterrânea na cidade de Curitiba. A obra está sendo realizada na Rua Padre Estanislau Piasecki, esquina com a Júlio Wos e Engenheiro João Visinoni, na CIC.

O objetivo desse trabalho é melhorar o escoamento das águas das chuvas na região do Ribeirão dos Muller. A galeria é formada por peças pré-moldadas de concreto armado, com 22 metros de extensão e blocos de 3,5 m de largura e 1,5 m de altura.

Substituição de tubulação antiga

A nova galeria irá substituir uma antiga tubulação de travessia de 1,5 m de diâmetro que já está subdimensionada. Além disso, a antiga estrutura comprometia o escoamento das águas no trecho, devido a problemas de deficiência da microdrenagem.

Após a conclusão da obra, quando chover, a água que escorre pelas ruas e superfícies impermeáveis será coletada pelas bocas de lobo e direcionada para a nova galeria. Dentro da estrutura, a água terá uma vazão muito maior do que a atual, devido aos tubos de menor proporção já subdimensionados.

Obra de macrodrenagem

A implantação da galeria faz parte do programa Curitiba Contra Cheias, coordenado pela Smop, que tem como objetivo tornar a cidade mais resiliente às chuvas fortes. Essa obra é considerada uma obra de macrodrenagem, que visa aumentar a capacidade de extravasamento de rios e córregos.

A galeria começou a ser implantada em julho e tem previsão de término até setembro. Essa obra é preventiva, com o intuito de minimizar os impactos das chuvas de grande intensidade em uma área que é sensível a alagamentos.

Ribeirão dos Müller

O Ribeirão dos Müller é um afluente do Rio Barigui, com nascente e foz na região da CIC. Ele atravessa uma densa área populacional, composta por residências e comércios, além de passar pelo campus da Universidade Positivo.

Os moradores do entorno se mobilizaram para solicitar os serviços à Prefeitura, devido aos prejuízos causados por enchentes. A nova galeria trará mais segurança e tranquilidade para essas pessoas, evitando inundações e enchentes.

Investimento em infraestrutura

A Prefeitura de Curitiba investe na construção e manutenção das estruturas necessárias para minimizar o impacto das chuvas na cidade. O programa Curitiba Contra Cheias já concluiu 24 grandes obras de macrodrenagem e outras cinco estão em andamento.

Além disso, são realizados serviços constantes em galerias, canalizações, perfilamento de rios, reservatórios de contenção de cheias e limpeza de rios e córregos. Essas intervenções ajudam a diminuir a erosão, o assoreamento e as inundações.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br