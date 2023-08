“Primeira turma de curso gratuito de Síndicos forma profissionais capacitados em Curitiba”

FAS forma primeira turma do curso de Síndicos

A Fundação de Ação Social (FAS) formou nessa terça-feira (8/8) a primeira turma do curso de Síndicos, promovido gratuitamente pelo programa Liceu de Ofícios e Inovação. Os 20 novos profissionais participaram do encerramento das aulas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Sandra, na Regional CIC, onde o curso foi ministrado durante seis encontros, em junho e julho.

Novos profissionais prontos para assumir o cargo de síndico

Entre os formandos está o policial militar Leandro Lessa, 42 anos, que pretende se candidatar para o cargo de síndico no condomínio onde mora, no Boqueirão. “Eu tinha pouco conhecimento na área, mas o curso me passou confiança e uma boa base de como o trabalho funciona”, destacou Leandro, que pretende se candidatar à vaga no fim deste ano.

O curso também atraiu profissionais que já atuam por anos na área, como Vanessa de Morais, síndica há cinco anos. Atualmente, ela é responsável por quatro condomínios na região do Caiuá. Mesmo com a bagagem profissional, Vanessa não poupou elogios ao relatar sua experiência com o curso. “Foi o melhor que eu já fiz. Fiz outros cursos particulares, mas esse realmente fez a diferença”, afirmou. Ela, que soube do curso através do aplicativo do portal Aprendere, disse que está ansiosa para se inscrever em outros cursos, que são ofertados gratuitamente pela Prefeitura.

Iniciativa de sucesso

Durante o encerramento, a diretora de Qualificação Profissional e Relações do Trabalho da FAS, Melissa Cristina Alves Ferreira, ressaltou que a formação de síndicos foi um projeto piloto e que serão avaliadas as possibilidades para a continuidade e inclusão do curso no portfólio do programa Liceu de Ofícios e Inovação. Melissa aproveitou ainda para destacar o trabalho da professora Isabel Cristina Mendes, mestre síndica que se voluntariou para ministrar as aulas dessa primeira turma. “Para que todas essas ofertas sejam promovidas, há um trabalho de bastidores envolvendo muitas pessoas que acreditam e que querem fazer as coisas acontecer”, concluiu.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br