“Descubra os perigos da intoxicação por água”

A intoxicação por água é um desequilíbrio que ocorre no organismo quando se ingere uma grande quantidade de água em um curto período, sobrecarregando os rins que não conseguem funcionar normalmente. Isso causa um problema chamado hiponatremia, que desconcentra os íons de sódio no organismo e pode levar à morte.

No início, pode ser tratada com soro associado a eletrólitos, mas se não for tratada, é fatal, pois o sódio regula a circulação dos líquidos na parte externa das células, controlando a pressão arterial e auxiliando no bom funcionamento dos músculos, entre outros benefícios.

A grande quantidade de água no organismo faz com que as células tentem absorver uma proporção maior de água do que conseguem, fazendo com que inchem bastante e possam explodir com a pressão da água, como ocorre com as células do cérebro. Não há uma quantidade exata de líquidos a ser ingerida, pois isso varia de acordo com as condições de cada organismo.