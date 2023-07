“Casal fica ferido em incêndio e é encaminhado ao hospital: mulher com intoxicação e homem com queimaduras graves”

Incêndio em residência no bairro Xaxim, em Curitiba

Por Francielly Azevedo e Antonio Nascimento em 24 de julho, 2023 às 07h20.

Incêndio e feridos

Um casal ficou ferido em um incêndio, nesta segunda-feira (24), em uma residência no bairro Xaxim, em Curitiba. O fogo começou por volta das quatro horas da manhã na Rua José Vendrametto.

Por volta das sete horas da manhã, o Corpo de Bombeiros ainda atuava no local para conter as chamas. A mulher foi encaminhada ao hospital com intoxicação por ter inalado fumaça e o homem com queimaduras graves no rosto.

Atuação dos Bombeiros

“Na chegada da nossa equipe, a gente se deparou com um incêndio totalmente desenvolvido e com duas vítimas – uma de queimadura e outra de inalação de fumaça – que já estavam fora da edificação”, disse o subtenente Vieira, do Corpo de Bombeiros.

Não é possível afirmar, por enquanto, o que teria iniciado o incêndio. Conforme o subtenente, no local há vários objetos de uma oficina.

“É uma edificação grande e de alvenaria, de aproximadamente 150 metros quadrados. A gente verificou que anexo a residência funciona uma oficina de manutenção de algum tipo de equipamento”, detalhou.

Relato de um vizinho

Miro Lizoviski é vizinho do casal e acordou com o barulho.

“Deu uma ‘estralera’, tipo quebrando alguma coisa. Foi feio o negócio. Vamos esperar que tudo fique bem com eles”, relatou.

