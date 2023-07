“Tragédia em Curitiba: Casal fica ferido em incêndio devastador no bairro Xaxim”

Incêndio em residência deixa casal ferido no bairro Xaxim, em Curitiba

Um casal ficou ferido em um incêndio, nesta segunda-feira (24/7), em uma residência no bairro Xaxim, em Curitiba. O fogo começou por volta das 4h.

De acordo com informações, o incêndio ocorreu durante a madrugada, quando o casal estava dormindo. As chamas se espalharam rapidamente pela residência, causando danos materiais e ferimentos nas vítimas.

Atendimento de emergência

Assim que o incêndio foi percebido, vizinhos acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local em poucos minutos. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e resgatar o casal, que foi encaminhado para o hospital mais próximo.

Segundo informações preliminares, o estado de saúde das vítimas é estável, porém eles permanecem em observação médica devido à inalação de fumaça.

Causas do incêndio

Ainda não se sabe as causas exatas do incêndio, mas a suspeita é de que tenha sido um curto-circuito elétrico. As autoridades estão investigando o caso para determinar as circunstâncias do ocorrido.

Prevenção de incêndios

Incêndios em residências podem ser evitados com medidas simples de prevenção. É importante verificar regularmente as instalações elétricas, evitar sobrecargas de energia, não deixar velas acesas sem supervisão e ter um extintor de incêndio em casa.

Além disso, é fundamental ter um plano de evacuação em caso de incêndio, para que todos os moradores saibam como agir em uma situação de emergência.

