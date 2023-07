“Oportunidade de emprego: Supervisor de Cozinha Industrial na CIC – CIA. do RH”

Supervisor de Cozinha Industrial – Vagas de Emprego

A CIC – CIA. do RH está com vagas abertas para o cargo de Supervisor de Cozinha Industrial em Curitiba. Se você está em busca de uma oportunidade de emprego nessa área, não deixe de conferir!

Sobre a CIC – CIA. do RH

A CIC – CIA. do RH é uma empresa especializada em recrutamento e seleção de profissionais para diversos setores, incluindo o ramo de cozinha industrial. Com uma vasta experiência no mercado, a empresa se destaca pela qualidade de seus serviços e pela busca constante em atender às necessidades de seus clientes.

Descrição da Vaga

O Supervisor de Cozinha Industrial será responsável por coordenar as atividades da equipe de cozinha, garantindo a qualidade dos alimentos produzidos, o cumprimento das normas de higiene e segurança, além de supervisionar o estoque de alimentos e materiais necessários para o funcionamento da cozinha.

É necessário ter experiência na função, conhecimento em boas práticas de manipulação de alimentos, liderança e habilidade para lidar com equipes.

Requisitos

Experiência comprovada como Supervisor de Cozinha Industrial

Conhecimento em boas práticas de manipulação de alimentos

Liderança e habilidade para lidar com equipes

Benefícios

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde.

Como se Candidatar

Para se candidatar, acesse o site da CIC – CIA. do RH e preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais e profissionais. Não perca essa oportunidade de fazer parte de uma empresa renomada no ramo de cozinha industrial!

