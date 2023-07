Rua Francisco Gorski, na Cidade Industrial, terá sentido único a partir desta terça-feira para melhorar o trânsito e oferecer mais segurança

Rua Francisco Gorski terá sentido único a partir desta terça-feira

A Rua Francisco Gorski, localizada na Cidade Industrial, terá sentido único a partir das 11h desta terça-feira (26/7). Essa alteração no trânsito tem como objetivo diminuir conflitos, organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança para os motoristas que circulam pela região.

A Superintendência de Trânsito (Setran) será responsável pela implantação dessa mudança. Com a alteração, a via terá sentido único de circulação da Rua Adviga Lipinski para a Rua Adari Fernando Visinoni.

Além disso, a Rua Irmã Genoveva Valenga também passará a ter sentido único, agora da Rua Adviga Lipinski para a Francisco Gorski. Essas alterações foram realizadas com o intuito de ampliar o trajeto da Linha Gabineto, atendendo a uma solicitação da comunidade local.

Agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas

Para garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante essa mudança, agentes de trânsito estarão presentes no perímetro para orientar os motoristas. É importante ressaltar que, em caso de chuva ou garoa forte, a mudança de sentido pode ser adiada.

Intervenções baseadas em estudos técnicos

Todas as mudanças no trânsito da cidade são precedidas por estudos técnicos minuciosos. Esses estudos levam em consideração o fluxo de veículos, a circulação de pedestres e os impactos no tráfego. A Superintendência de Trânsito e a Central 156 de Atendimento ao Cidadão são responsáveis por analisar esses dados e atender às demandas da população.

Confira a mudança aqui.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações relevantes sobre diversos assuntos.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: transito.curitiba.pr.gov.br