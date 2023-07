Mais 3 pontos e contando

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O Coritiba recebeu o Fluminense no Major Antonio Couto Pereira e seguiu fazendo sua campanha de recuperação no brasileirão 2023, dessa vez a vítima foi o tricolor das laranjeiras equipe que está brigando por G4 na competição.

Em uma noite nada boa para o pitbull Felipe Melo que cometeu o pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo e na cobrança de Robson o Coxa abriu o placar.

3 minutos depois em jogada pela direita Felipe Melo não conseguiu segurar o ataque coxa branca e levou uma caneta na entrada da área e após cruzamento Diogo empurrou a bola para o fundo da rede do Fluminense e ampliou o placar para 2×0, placar esse que se manteve o restante do jogo.

Com a vitória de ontem o Coritiba chega a 14 pontos e está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento.

Já o Fluminense continua com seus 25 pontos e ocupa a sétima posição na tabela.

O próximo desafio do verdão é dia 30 de julho fora de casa contra a equipe do Botafogo, líder da competição.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 2 x 0 Fluminense

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e hora: 24 de julho de 2023, às 19h

Público: 32.872 torcedores

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Anderson José de Moraes e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Robson, aos 24’/1ºT, Diogo Oliveira, aos 27’/1ºT

Amarelos: Robson, André, Bruno Viana

Vermelho: Não houve

Coritiba:

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Andrey (Kaio César); Marcelino Moreno (Diogo Batista), Robson (Victor Luis) e Diogo Oliveira (Rodrigo Pinho).

Técnico: Thiago Kosloski

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Leo Fernández) e Diogo Barbosa (Daniel); André, Lima e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy); Jhon Arias (Yony González), Keno (Isaac) e Lelê.

Técnico: Fernando Diniz