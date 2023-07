“Veículo pega fogo em Curitiba: Polícia Militar e Bombeiros agem rápido para controlar as chamas”

Incêndio em veículo no bairro Capão Raso, em Curitiba

Agitação no bairro Capão Raso

A noite desta segunda-feira (24) começou agitada no bairro Capão Raso, em Curitiba. Um veículo pegou fogo próximo ao cruzamento da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza com a Rua Frei Teófilo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e as chamas já foram controladas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Entretanto, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

24 jul 2023, às 21h48.

Fonte: ricmais.com.br