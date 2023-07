“Descubra o terrível instrumento de tortura medieval”

O Iron Maiden, também conhecido como dama-de-ferro, era um instrumento de tortura utilizado na Idade Média. Consistia em um sarcófago com o rosto de uma mulher beatificada, onde os presos eram colocados para sofrer até a morte. Era utilizado para punir crimes contra o Estado, exceto contra a majestade, como no caso de adúlteras, jovens e viúvas que não mantinham a castidade, suspeitos de bruxaria e pessoas envolvidas com forças malignas.

A porta deste instrumento era composta por espinhos extremamente afiados, que perfuravam o corpo dos presos sem atingir os órgãos internos, causando uma dor terrível até a morte. A dor se intensificava a cada vez que o instrumento era aberto, tanto na frente quanto atrás, pois os espinhos atingiam novamente as perfurações anteriores. Acredita-se que os espinhos utilizados eram desmontáveis e de tamanhos variados, para controlar a agonia do preso de acordo com seus crimes.

Outra característica do Iron Maiden era sua estrutura espessa, que impedia que os gritos e gemidos dos presos fossem ouvidos do lado de fora.

O Iron Maiden mais famoso foi o de Nuremberg, inventado na Alemanha no século XV como uma réplica de instrumentos mais antigos. Infelizmente, foi destruído em 1944 durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial.