“Boqueirão Fashion: Semana de moda em Curitiba traz exposições, oficinas e desfiles imperdíveis”

A semana curitibana de moda: Boqueirão Fashion

A semana curitibana de moda, conhecida como Boqueirão Fashion, terá início nesta segunda-feira (24) às 19h30. O evento contará com uma exposição fotográfica realizada por jovens produtores curitibanos. Os modelos irão utilizar roupas customizadas por estilistas locais, doadas pela Fundação de Ação Social (FAS). A exposição contará com 38 painéis fotográficos.

A Boqueirão Fashion continuará até sexta-feira (28), apresentando desfiles, oficinas gratuitas e mais exposições fotográficas. Todos os eventos serão realizados na Rua da Cidadania da regional do Boqueirão.

Boqueirão Fashion: Oficinas Gratuitas

As oficinas gratuitas para a população terão início na terça-feira (25) e quarta-feira (26). Serão oferecidas dez oficinas ministradas por produtores e consultores de moda. As inscrições para participar das oficinas podem ser feitas até terça-feira (aqui), porém algumas já estão com vagas esgotadas.

Uma das oficinas será ministrada pela consultora de imagem Nathalya Campos, intitulada “Os 7 Estilos”. A oficina ocorrerá na quarta-feira (26) às 14h. Segundo Nathalya, o evento é uma oportunidade de desmistificar a moda e mostrar que ela faz parte do nosso dia a dia. A proposta da oficina é apresentar a pluralidade de estilos existentes e demonstrar que a moda vai além do que vestimos. O objetivo é que as pessoas reconheçam os estilos que se encaixam nelas, mas também percebam que podem transitar por diferentes estilos.

Desfiles: Celebrando a Criatividade

Os desfiles que apresentam talentos locais, divulgam tendências e celebram a criatividade acontecerão na quinta-feira (27) e sexta-feira (28). Neste ano, os desfiles homenageiam Curitiba. Ao todo, 60 modelos irão desfilar pelas passarelas do Boqueirão Fashion.

O evento é organizado pela Regional do Boqueirão em parceria com a Prefeitura de Curitiba. A expectativa dos organizadores é que aproximadamente 1,1 mil pessoas assistam aos desfiles.

Serviço

Confira a programação completa do Boqueirão Fashion:

EXPOSIÇÃO FAS

Segunda-feira (24/7). Abertura às 19h30

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

ENCONTRO CADEIA PRODUTIVA DA MODA

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7)

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

OFICINAS DE MODA

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7), das 14h às 18h

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

DESFILES

Quinta (27/7) e sexta-feira (28/7), às 19h

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Fonte: www.plural.jor.br