Feira Reciclação conta com a presença da Secretaria do Meio Ambiente

A Prefeitura de Curitiba através da Secretaria do Meio Ambiente esta prestigiando a RECICLAÇÃO feira de recicláveis, onde participou ativamente das discussões com os expositores sobre meios e alternativas sustentáveis de negócio. Na verdade, a RECICLAÇÃO é realizada com o Patrocínio do SENAI PR e irá acontecer no período de 27 a 29 de julho! A entrada é gratuita. Os horários de visitação pública, são: dia 27 das 15h às 22h, dia 28 das 15h às 22h e dia 29 das 13h às 21h. Reserve esses dias para vivenciar experiências, conhecer inovações sustentáveis, engajar com grandes empresas do setor e fazer parte deste importante evento em favor da sustentabilidade ambiental.

Novidades! Na última quinta-feira em uma reunião especial na Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, estiveram presentes o Valdir Bello, idealizador da feira Reciclação, o vereador Tico Kuzma, líder do prefeito na Câmara Municipal, Edson Santana, representante das empresas expositoras ENGECORTE e DAL TECNOLOGIA, e Leila, representante da própria Secretaria do Meio Ambiente, na oportunidade foi oficializado e formalizado o APOIO da Prefeitura Municipal de Curitiba para o evento.

A ENTRADA É FRANCA e todos estão convidados a participar do evento inspirador sem nenhum custo adicional.