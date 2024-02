5º Smart City Expo Curitiba tem primeiros palestrantes confirmados

Eleita cidade mais inteligente do mundo, a capital paranaense vai reunir, de 20 a 22 de março, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, especialistas de todo o mundo na 5ª edição do Smart City Curitiba Expo, que já tem os primeiros palestrantes confirmados.

O evento vai reunir 180 palestrantes de diversos países que vão compartilhar apresentar soluções para tornar comunidade, municípios, estados e países cada vez mais inteligentes, com a adoção de tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Eles vão falar sobre temas como transformação digital, sustentabilidade e mudanças climáticas, requalificação urbana, mobilidade, tecnologia, negócios disruptivos, conectividade.

Entre os confirmados, estão:

Andreína Seijas (Venezuela): a pesquisadora e consultora estuda como a “governança noturna” pode tornar as cidades mais seguras, inclusivas e produtivas com a criação de espaços para trabalho e lazer à noite.

Mercedes de los Santos (Argentina): a diretora de Projetos na Open Data Center vai falar sobre como os governos podem fortalecer suas estratégias de uso de dados em políticas públicas.

Eduardo Ulises Moya Sánchez (México): o diretor de Inteligência Artificial da Coordenação Geral de Inovação Governamental de Jalisco vai falar sobre big data e Inteligência Artificial na administração pública.

Jorge Daza Lobos (Chile): O vice-ministro de Transportes do Chile vai trazer a Curitiba palestra “(Re)inventando a Mobilidade do Amanhã”.

Claudio Nascimento (Brasil): o head de Inovação da Labgriô, de Recife (PE), vai falar na plenária Cidades Sustentáveis & Mudanças Climáticas.

André Agra (Brasil): o coordenador do Espaço Cidadania Digital do TCE-PB e expert em inovação na Gestão Pública e em Cidades Inteligentes vai falar na plenária Inovação & Transformação Digital.

Letícia Castro (Brasil): a diretora superintendente do Centro Brasil Design vai estar na plenária Espaços Públicos & Requalificação Urbana e contar sobre a promoção do design no Brasil.

Maria Elisa Holguín (Colômbia): a diretora-executiva da Fundación Bibliotec, que se propõe a tornar a cidade colombiana Cali a capital da promoção da leitura no país, vai falar sobre Desafios e Oportunidades para o Futuro das Cidades.

Diana Dajer (Colômbia): A gerente de Participação Cidadã da Fundação Corona, de Bogotá, vai contar ao público sobre o conceito de “cidades de cuidado”.

Rodrigo de Oliveira Perpetuo (Brasil): secretário-executivo do ICLEI América do Sul irá palestrar sobre “(Re)criar Cidades de forma verde”, desenvolvendo as cidades em harmonia com os seus ativos naturais.

Ingressos

Os ingressos para a área do congresso podem ser adquiridos pelo site do evento. A entrada é gratuita para a área de exposição, onde estarão a Smart Plaza Vale do Pinhão e 80 expositores previstos, mediante inscrição prévia no site do Smart City Expo Curitiba.

Expectativa de público

Com o tema “Reinventando Cidades para Todos” a edição de 2024 do Smart City Expo Curitiba tem realização do hub iCities, com a chancela da Fira Barcelona, o apoio da Prefeitura de Curitiba, do Vale do Pinhão e da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap).

Com o sucesso das edições anteriores – só em 2023, o evento teve 15 mil participantes e se tornou o segundo maior da franquia, atrás apenas do World Smart City Expo – a estimativaé que mais de mais de 16 mil visitantes passem pelo Centro de Eventos no Parque Barigui nos três dias.

O Vale do Pinhão vai marcar presença, mais uma vez com a Smart Plaza Vale do Pinhão, no coração da área de exposições, apresentando as soluções inovadoras de empresas e da Prefeitura.

Além das palestras, a programação tem diálogos entre prefeitos, discussões sobre economia circular e outros temas, além da primeira edição do prêmio Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, em que concorrem cerca de 300 iniciativas.