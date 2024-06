Vale do Pinhão tem o maior evento de inovação aberta do Paraná e agenda cheia em junho

O ecossistema de inovação de Curitiba, o Vale do Pinhão, tem, em junho, agenda cheia de cursos, palestras e workshops gratuitos para quem quer empreender e inovar. Entre os destaques da programação, será realizado o Matchmaking (17/6), a etapa presencial do maior evento de inovação aberta do Paraná, o Link Vale do Pinhão e Ecossistemas Metropolitanos de Inovação.

Nesta segunda-feira (3/6), a Escola de Inovação, gerenciada pela Agência Curitiba, abre as inscrições para o segundo ciclo de mentorias voltadas ao empreendedorismo, que podem ser feitas, gratuitamente, até dia 21/6 no site da Agência Curitiba e é voltado para empreendedores que querem apoio de especialistas para melhorar seus negócios.

Ainda nesta primeira semana do mês, o Vale do Pinhão recebe os novos residentes dos Worktibas (5/6) e o Pinhão Hub será sede do workshop Talentos Inovadores (6/6).

O Programa Bom Negócio inicia duas novas turmas neste mês, ambas com inscrições abertas e gratuitas. Com início nesta quinta-feira (6/6), o curso Marketing e Vendas será realizado no Campus Garcez da Uninter (Rua Luiz Xavier, 103, Centro). No dia 25/6, é a vez do começo das aulas do curso de Finanças, no Pinhão Hub.

O mês também terá os encontros do ecossistema de inovação curitibano, como o Business Round (17/6) no Hard Rock Café e o Paiol Digital (25/6), de capacitações para microempreendedores nas Ruas da Cidadania (11 e 25/6) e de workshop do Tecnoparque, para empresas de base tecnológicas interessadas em incentivo fiscal para criar projetos inovadores.

Confira a Programação do Vale do Pinhão em junho

3/6 (segunda-feira)

Abertura das inscrições para o 2º Ciclo de Mentorias da Escola de Inovação

Inscrições entre 3 e 21 de junho. Início das mentorias em 3/7

Público-alvo: Quem está querendo desenvolver um novo negócio ou quem quer melhorar seu empreendimento. Requisito: ser residente em Curitiba ou RMC

Mais informações neste link

Inscrições gratuitas pelo site da Agência Curitiba

5/6 (quarta-feira)

Onboarding novos residentes dos Worktibas

Local: Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1732, Rebouças)

Horário: 15h

Público-alvo: Aprovados na seleção previa feita pela Agência Curitiba

Evento restrito a convidados

6/6 (quinta-feira)

Workshop Talentos Inovadores

Local: Auditório Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1732, Rebouças)

Horário: 9h às 12h

Público-Alvo: Empresas

A Escola de Inovação do Vale do Pinhão é parceira do Programa Talento Inovação do Habitat Senai e do IEL Paraná e promove um encontro com representantes de empresas interessados a saber mais sobre o programa, em que podem criar e submeter à aprovação um projeto de inovação que vise o desenvolvimento por meio de estudos, pesquisas e inovações de produtos, novos processos e modelos de negócios, no qual podem contratar bolsistas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

No Workshop, vão saber como elaborar o projeto e participar do programa.

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

Início Curso Bom Negócio – Marketing e Vendas

Local: Uninter (Rua Luiz Xavier, 103, Centro)

Horário: 19h às 22h

Carga horária: 30h/aula, às quintas e sextas-feiras de junho

Inscrições gratuitas pelo site do Bom Negócio

11/6 (terça-feira)

Oficina Curitiba Empreendedora – Novas Competências do Profissional do Futuro

Local: Auditório da Rua da Cidadania Boa Vista (Avenida Paraná, 3600)

Horário: 14h

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e Guia Curitiba

13/6 (quinta-feira)

Workshop Incentivos Fiscais – Impulsione as Inovações da sua empresa

Local: Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1732, Rebouças)

Horário: 14h

Público-alvo: Empresas de base tecnológica de Curitiba

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

17/6 (segunda-feira)

Matchmaking do Link Vale do Pinhão e Ecossistemas Metropolitanos de Inovação

Local: Ligga Arena (Rua Buenos Aires,1260, Batel)

Horário: 8h30 às 17h30

Público-alvo: startup, empresa, pesquisador, NIT, ICT, ambiente de inovação, instituição de ensino, apoio ou fomento, entusiasta da inovação interessadas em fazer negócios com grandes empresas de Curitiba e RMC

Saiba mais neste link

Inscrições pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

Business Round

Local: Hard Rock Café (R. Buenos Aires, 50, Batel)

Horário: 19h

Inscrições gratuitas pelo Guia Curitiba

25/6 (terça-feira)

Paiol Digital

Local: Teatro Paiol (R. Cel. Zacarias, 51, Prado Velho)

Horário: 19h

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba (em breve)

Oficina Curitiba Empreendedora – Finanças: Saiba como separar suas contas pessoais e do seu negócio

Local: Auditório da Administração Regional da CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460)

Horário: 14h

Inscrições gratuitas pelo site do Vale do Pinhão e pelo Guia Curitiba

Início Curso Bom Negócio – Finanças

Local: Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1732, Rebouças)

Horário: 9h às 10h30

Carga horária: 15h/aula

Inscrições gratuitas pelo site do Bom Negócio