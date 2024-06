Matheus Frizzo faz gol de placa na vitória do Coritiba sobre o Ituano

Reportagem: Fernando Plantes

Esse jogo vai ser lembrado pelo gol de placa de Matheus Frizzo, que fez o “gol que Pelé não fez“, acertando um chute perfeito de antes do meio-campo.

O Coritiba voltou a vencer na competição. Jogando bem, principalmente no primeiro tempo, o Coxa derrotou o Ituano por 4 a 2 na noite desta sexta-feira (7), no Couto Pereira, pela nona rodada do Brasileiro série B.

Com Fransérgio como principal novidade, o Coritiba iniciou o jogo encarando um adversário bem fechado. Desse jeito, os primeiros 10 minutos foram jogados no campo de ataque alviverde. E o primeiro gol saiu em uma boa tabela entre Lucas Ronier e Figueiredo, que cruzou para Rodrigo Gelado acertar de primeira para os fundos da rede. Mas o melhor aconteceria 8 minutos depois. Aos 18 minutos, antes do meio-campo, Matheus Frizzo percebeu o goleiro Jefferson Paulino adiantado e chutou. A bola percorreu o caminho até o gol com perfeição, levando a torcida à loucura.

No primeiro tempo ainda, Leandro Damião aproveitou boa jogada de Lucas Ronier para encerrar o jejum de gols.

Logo no ínicio do segundo tempo o Ituano diminuiu o placar aos 6 minutos, com Yann Rolim aproveitando a falha defensiva do Coritiba. Mas depois de alguns minutos de desajuste e risco, o alviverde resolveu a parada com outro belo lance de Ronier, que deixou Brandão na cara do gol para marcar o quarto gol. Vinicius Paiva ainda diminui, mas não o suficiente para tirar a vitória Coxa Branca.

A próxima partida do Coritiba será apenas no domingo da próxima semana no dia 16/06, diante do Goiás, às 18h30, na Serrinha em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 9ª Rodada

CORITIBA 3×0 ITUANO

Coritiba

Pedro Morisco; Jhonny (Felipe Guimarães), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Fransérgio (Matheus Bianqui), Morelli e Matheus Frizzo (Wesley Pomba); Figueiredo, Leandro Damião (Brandão) e Lucas Ronier.

Técnico: James Freitas

Ituano

Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Wálber e Marlon (Eduardo Diniz); José Aldo (Eduardo Person), Miquéias e Yann Rolim (Gabriel Falcão); Leozinho (Bruno Xavier), Thonny Anderson (Salatiel) e Vinicius Paiva.

Técnico: Alberto Valentim

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 187.535,00

Público pagante: 13.110

Público total: 15.104

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Gizeli Casaril (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Gols: Rodrigo Gelado 10, Matheus Frizzo 18 e Leandro Damião 45 do 1º; Yann Rolim 6, Brandão 24 e Vinicius Paiva 35 do 2º

Cartões amarelos: Rodrigo Gelado, Leandro Damião (CFC); Eduardo Diniz (ITU)

