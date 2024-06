Endrick marca no fim, e Brasil vence México em amistoso.

Reportagem: Admilson Leme

O Brasil, venceu o México por 3×2, na noite deste sábado (09/06), em jogo amistoso preparatório para a Copa America. O jogo foi no Estádio Kyle Field, em College Station, nos Estados Unidos

Dorival Jr. aproveitou o amistoso para fazer testes e poupou alguns jogadores titulares.

O Brasil chegou a abrir 2 a 0 com Andreas Pereira e Gabriel Martinelli, porém levou o empate na reta final do 2º tempo. E nos acréscimos, Endrick balançou as redes para a equipe de Dorival Júnior.

Primeiro Tempo

O Brasil começou indo para cima do México ja no início do jogo. E mesmo com o time alternativo nao se intimidou. Martinelli quase abriu o placar no primeiro minuto.

Aos 5 minutos, Andreas Pereira, limpou dois marcadores e chutou no canto abrindo o placar.

Aos 20 minutos o México, chegou com Arteaga, mas Alisson defendeu bem.

O Brasil tirou o pé do acelerador, o México levando a risca o clima amistoso, e o jogo ficou morno até o fim da primeira etapa.

Segundo Tempo

Já no início da segunda etapa, Yan Couto recebeu lançamentou de Militão e tocou para Martinelli ampliar o placar.

México passou a pressionar a saída de bola do Brasil, e Vega cruzou e Quiñones diminui para o México.

Aos 30 minutos, Vinicius Júnior, quase fez o terceiro, mas Julio González defendeu.

O México acordou no jogo. O gol de empate saiu nos acréscimos do jogo. Guillermo Martínez cabeceou e Alisson fez boa defesa, na sobra o próprio Martínez ficou com a bola e bateu no canto.

Aos 50 minutos, ja no apagar das luzes, brilhou a estrela de Endrick. Vinícius Junior, cruzou e de cabeça Endrick, marcou o gol da vitória do Brasil.

Próximos Jogos

O Brasil volta a campo na quarta-feira (12/06) em um amistoso, contra os Estados Unidos.

A Seleção Brasileira estreia na Copa América, contra a Costa Rica, no dia 24/06, em Los Angeles.

FICHA TÉCNICA

Amistoso Internacional

MÉXICO 2 X 3 BRASIL

Local: Kyle Field, em College Station, Texas (EUA)

Data: 8 de junho de 2024, sábado

Horário: 22h (de Brasília)

Árbitro: Lukasz Szpala (EUA)

Assistentes: José da Silva (EUA) e Meghan Mullen (EUA)

VAR: Chris Penso (EUA)

Gols: Andreas Pereira, aos 5 do 1ºT, Gabriel Martinelli, aos 10 do 2ºT, Endrick, aos 50 do 2ºT (Brasil); Yan Couto [contra], aos 28 do 2ºT, Martínez, aos 48 do 2ºT (México)

Cartões amarelos: Yan Couto (Brasil)

MÉXICO: Julio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Arteaga; Edson Álvarez, Luis Chávez (Alexis Vega), Carlos Rodríguez (Pineda) e Antuna (Cortizo); Quiñones (Huerta) e Santi Giménez (Martínez).

Técnico: Jaime Lozano.

BRASIL: Alisson; Yan Couto, Militão, Bremes e Arana; Douglas Luiz (Bruno Guimarães), Éderson (João Gomes) e Andreas Pereira (Pepê); Gabriel Martinelli (Paquetá), Savinho (Vinícius Jr.)e Evanilson (Endrick).

Técnico: Dorival Júnior.

