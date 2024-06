Com uma linda festa da torcida, Grêmio empata com o Estudiantes

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Couto Pereira

Os repórteres do Jornal Gazeta do Bairro e Canal Futebol na Geral, Fernando Plantes e Admilson Leme, estiveram acompanhando na noite desse sábado (08/06) no Couto Pereira, ao jogo da Libertadores entre Grêmio e Estudiantes da Argentina. Com um clima de confraternização, com muita torcida vindo do Rio Grande do Sul, a atmosfera de Libertadores estava formada, dentro e fora do Couto Pereira.

Em campo, o jogo terminou empatado em 1 a 1, o Tricolor gaúcho encerrou a primeira fase da competição como vice-líder do Grupo C, com 10 pontos. E nas Oitavas, o duelo será contra o Fluminense.

A primeira etapa foi de poucas oportunidades de gol. O Grêmio começou melhor e criou boas chances com Diego Costa e Dodi, mas encontrou dificuldades para converter em gol. Já o Estudiantes equilibrou as ações e respondeu com finalizações de Pablo Piatti e Javier Correa. Na verdade o primeiro tempo foi de jogo muito parado e falado, do que jogado.

A falta de emoção nos primeiros 45 minutos foi logo esquecida no início do segundo tempo, com o Grêmio abrindo o placar rapidamente com Cristaldo. Contudo, sofreu o empate no fim com Mauro Méndez marcando de cabeça após cobrança de escanteio e evitando que o Grêmio avançasse como líder da chave.

O empate deixou o Grêmio com os mesmos dez pontos que o The Strongest, mas o time boliviano terminou como líder do grupo por levar vantagem no número de gols marcados (8 contra 7).

Apesar do resultado abaixo do esperado, a torcida gremista fez sua parte, lotou o Couto Pereira e quebrou o recorde de público do estádio em 2024. Cerca de 32,5 mil torcedores compareceram ao estádio neste sábado (8). Foram 32.472 pagantes e mais 100 não pagantes, com renda superior a R$ 3 milhões.

FICHA TÉCNICA

LIBERTADORES 2024

Fase de Grupos

Grêmio 1×1 Estudiantes

08/06/2024

Couto Pereira:

Público: 32.572

Grêmio:

Agustín Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann (cap), Reinaldo (Dodi), Pepê (Everton Galdino), Franco Cristaldo (Nathan Fernandes), Cristian Pavón (Gustavo Nunes), Diego Costa (João Pedro Galvão) e Yeferson Soteldo (Felipe Carballo). Técnico: Renato Portaluppi.

Estudiantes:

Matías Mansilla, Eros Mancuso, Federico Fernández, Fernando Zuqui, Zaid Romero, Gastón Benedetti (Nicolás Fernández), Pablo Piatti (Franco Zapiola), Alexis Manyoma (José Ernesto Sosa), Enzo Pérez, Edwuin Cetré e Javier Correa (Mauro Méndez). Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Esteban Ostojich(URU), com assistência de Nicolás Tarán e Pablo Llarena. Quarto árbitro: José Javier Burgos.

