Paraná empata em União da Vitória e segue sem vencer fora de casa

Reportagem: Fernando Plantes

O Tricolor da Vila ficou no 0 a 0 com o Iguaçu, na manhã deste domingo (09), no Estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória, pela sexta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

O Paraná começou pressionando forte o Iguaçu. Com menos de cinco minutos, o Tricolor já havia acertado a trave após um bate e rebate na área. A equipe do técnico Tcheco seguiu superior ao longo de toda a primeira etapa e exigiu boas intervenções do goleiro Thiago Santos. A Pantera do Vale, por sua vez, não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Sidão e criou apenas uma chance de perigo. Os times também sofreram com lesões, e os dois técnicos precisaram fazer mudanças forçadas.

No segundo tempo, o Paraná Clube caiu de intensidade, e o Iguaçu melhorou. Dependente de um bom resultado dentro de casa, a Pantera do Vale saiu mais para o ataque. E a situação mudou ainda mais de figura depois que Carlinhos recebeu seu segundo amarelo e foi expulso. Com um a menos em campo, o Tricolor recuou suas linhas e passou a jogar pelo empate. Porém, o Iguaçu não teve força para aproveitar a vantagem numérica.

Com o empate, o Paraná Clube agora caiu para a quarta colocação, com 11 pontos, mas ainda em situação confortável na tabela.

O Tricolor agora volta a campo diante do Patriotas, no sábado (15/06), às 18h30, na Vila Capanema, em duelo direto do G4 da Divisão de Acesso.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE – DIVISÃO DE ACESSO

1ª fase – 6ª rodada

IGUAÇU 0x0 PARANÁ CLUBE

Iguaçu

Thiago Santos; Lucas Guedes, Rogério (Codó), Caio Sena e Sony (Marquinhos); Luan Silva (Simplício), Mancha (Luigi) e Mauri; Pedro Henrique (Mello), Coruja e Lucas Cassiano. Técnico: Rafael Andrade

Paraná Clube

Sidão; Victor Caetano (Kauan), Lucão e Félix Jorge; Ravanelli (Ítalo), Bruno Silva, Alex Nemetz (Messias), Eliandro (Hiago) e Carlinhos; Ueslei Brito (Robinho) e Cristiano. Técnico: Tcheco

Local: Estádio Antiocho Pereira (União da Vitória)

Público total: 3.967

Renda: R$ 98.250,00

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Diego Fortunato

Cartões amarelos: Mancha, Luan, Lucas Guedes, Luigi (IGU); Kauan, Felix Jorge (PRC)

Cartão vermelho: Carlinhos (PRC)

