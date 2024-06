Brasil empata com os Estados Unidos em último jogo antes da Copa América.

Reportagem: Admilson Leme

A seleção Brasileira empatou com os Estados Unidos, em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). Foi o último amistoso antes do início da Copa América.

Primeiro Tempo

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando o gol.

Os Estados Unidos, chegou aos 5 minutos com Yunus Musah, que chutou forte e acertou o travessão de Alisson.

Em seguida Rodrygo e Vinicius Jr, com bons arremates, fizeram o goleiro Matt Turner fazer importantes defesas.

Aos 16 minutos, Raphinha fez boa jogada e tocou para Rodrygo, que bateu forte sem chances para o goleiro americano.

Raphinha e Rodrygo, tiveram boas chances de ampliar o placar, mas quem marcou foi o Estados Unidos, aos 29 minutos Christian Pulisic empatou a partida com um chute rasteiro em cobrança de falta.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa o Brasil, voltou na pressão, e os Estados Unidos passou a levar perigo em contra-ataques em velocidade.

Aos 22 minutos, Endrick, finaliza no canto, e o goleiro americano faz uma defesa incrível. Em seguida a reposta americana com Pulisic, que chuta no meio do gol e Alisson defende.

Aos 29 minutos, Rodrygo, fez boa jogada e finalizou, e Matt Turner faz uma impressionante defesa.

Já no final do jogo Brenden Aaronson tem a oportunidade de marca, mas Alisson faz uma sensacional defesa.

E no apagar das luzes Vinicius Junior dentro da pequena área, chuta no canto direito e Matt Turner novamente consegue fazer uma defesa incrível.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a entrar em campo em suas estreias na Copa América. Os Estados Unidos enfrentam a Bolívia, no próximo dia 23 de junho, enquanto o Brasil encara a Costa Rica, no dia 24.

Ficha Técnica

Estados Unidos 1 x 1 Brasil

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Data/Hora: 12/6/2024, às 20h (de Brasília)

Cartões amarelos: João Gomes (BRA)

Gols: Rodrygo, aos 16’/1ºT (0-1); Pulisic, aos 29’/1ºT (1-1)

