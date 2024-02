Ovos de Páscoa chegam ao Condor antes do Carnaval

Com a chegada dos ovos de Páscoa no Condor ainda antes do Carnaval, os clientes poderão se programar melhor e já iniciar as escolhas entre a variada seleção de chocolates e presentes oferecidos pela rede. A maior aposta do Condor é na linha infantil, dos personagens favoritos das crianças ou os que acompanham brinquedos. Já para o público adulto, a rede espera uma maior procura nos ovos clássicos e na Linha Gift, ideal para surpreender com seu conceito mais sofisticado.

Além dos ovos, também estão disponíveis outras opções presenteáveis, como barras de chocolate, caixas de bombom e Colomba Pascal.

Segundo o diretor de marketing do Condor, Leonardo Franklin, a rede negociou antecipadamente com os fornecedores para garantir os melhores preços aos consumidores. “A antecipação das compras pelo nosso time comercial é fundamental para garantir um mix completo e com os melhores preços. Apesar do grande estoque de produtos, a nossa orientação aos clientes que querem os itens mais procurados, principalmente os infantis, que não deixem as compras para última hora”.

O ovos de Páscoa podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no Cartão Z-ON.

A Rede Condor também se preparou com outros produtos típicos dessa época do ano, como carnes, peixes, bacalhaus e azeites.