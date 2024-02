Reservas garantem mais uma rodada na liderança

Reportagem: Fernando Plantes

O Furacão garantiu mais uma rodada na liderança do Campeonato Paranaense. Jogando com um time completo de reservas, inclusive sem o técnico Juan Carlos Osorio (o auxiliar Yony Londoño comandou o time), o Athletico venceu o Londrina por 2 a 1 de virada, na tarde de sábado (10), no estádio do Café.

Jogando com o time reserva, o esquema de Yony Londoño era o mesmo de Juan Carlos Osorio. O Athletico jogava com três zagueiros e com Julimar e Jader nas alas. E Benítez ficava perto do jovem Walace na frente. Pelo desentrosamento e pelo excesso de calor no interior, o Furacão tinha dificuldades em criar oportunifades e o Londrina tentou pressionar. Calyson obrigou Léo Linck a fazer grande defesa e logo depois Peu abriu o placar na falha da defesa. Mas o Rubro-Negro rapidamente empatou no lançamento de Kaique Rocha que o paraguaio Benítez dominou com estilo para marcar seu primeiro gol no clube. A partir daí os visitantes tomaram conta da partida.

Com o calor persistindo, o Athletico voltou em ritmo mais lento para o segundo tempo, apesar de seguir dominando. O jogo corria dentro do campo do Londrina com as jogadas pela direita tendo mais eficiência. Aos 20 minutos, Londoño apostou em Petterson e Danielzinho nas vagas de Walace e Benítez. E no primeiro toque na bola de Petterson veio a virada. Lucas Belezi quase fez de bicicleta mas foi no rebote do goleiro Gabriel Félix que o ex-Flamengo marcou em sua estreia. O Tubarão tentou pressionar, mas Léo Linck não foi acionado, e o Furacão garantiu mais 3 pontos na tabela.

Na quinta-feira (15), o Furacão volta a campo às 19h, na Ligga Arena, contra o Operário, pela nona rodada da primeira fase.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 8ª Rodada

Local: Estádio do Café (Londrina)

Renda: R$ 84.600,00

Público pagante: 2.423

Público total: 2.787

Londrina

Gabriel Félix; Thiago Ennes, Luís Felipe (Davi), Darlan e Lauan; Marthã, Riquelmy (Jonas), Pedro Cacho (Everton Moraes) e Rafael Longuine; Calyson (Henrique) e Peu (Pablo).

Técnico: Emerson Ávila

Athletico

Léo Linck, Pedro Henrique, Kaique Rocha e Lucas Belezi; Julimar, Hugo Moura, Christian, Vinicius Kauê e Jader (Dudu); Romeo Benítez (Danielzinho) e Walace (Petterson).

Técnico: Yony Londoño

Árbitro: Andrei da Silva

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Andrey Luiz de Freitas

Gols: Peu 11 e Romeo Benítez 15 do 1º; Petterson 21 do 2º

Cartões amarelos: Calyson, Pedro Cacho (LEC)