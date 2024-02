Coritiba ganha com tranquilidade e segue na vice- liderança

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba venceu o Galo Maringá por 3 a 1, na noite deste sábado (10), no Willie Davids, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. A vitória deixou o Alviverde na cola do líder Athletico, agora com um ponto de diferença.

Desde o início da partida, o Coritiba se posicionou à frente e buscou o gol. E após uma sequência de bons ataques, o primeiro gol já saiu aos 10 minutos. Fransérgio encontrou Éberth na pequena área, e o centroavante tirou bem do goleiro para abrir o placar. A partir daí, o Alviverde passou a encontrar mais espaços e ao natural, ampliou o marcador aos 25 minutos, Matheus Frizzo fez uma grande jogada e deu a assistência para Bianqui, de carrinho, balançar às redes e fazer o segundo gol do verdão. O Coxa não tirou o pé do acelerador e por pouco não foi para o intervalo com uma vantagem ainda maior.

No segundo tempo, não demorou para o Coritiba ir às redes novamente. Frizzo cobrou falta na área e Mauricio Antônio desviou de cabeça no canto do goleiro para abrir 3 a 0. Porém, Mauricio foi de herói a vilão rapidamente. Logo após o gol, o zagueiro errou na saída de bola e Neto aproveitou marcando um golaço. A reação, porém, parou por aí. O Coxa administrou a vantagem e garantiu a vitória.

Agora, o Alviverde volta a campo diante de outro Maringá, desta vez o Dogão, na quarta-feira (14), às 20h, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 8ª Rodada

Galo Maringá 1×3 Coritiba

Galo Maringá

José Colman; Elacio (Lucas Serafini), Dutra, Lucão e Abraão; Samir (Félix Jorge), Luigi (Alex Nemetz) e Gabriel Bonet (Marcelinho); Italo, Bruninho (Guilherme Dantas) e Neto.

Técnico: Emerson Cris

Coritiba

Benassi; Diogo Batista, Jean Pedroso, Bruno Melo (Mauricio Antônio) e Rodrigo Gelado; Fransérgio (Andrey), Matheus Bianqui e Geovane (Sebastián Gómez); Matheus Frizzo, Figueiredo (Wesley Pomba) e Éberth (Lucas Ronier).

Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Willie Davids (Maringá)

Renda: R$ 29.660,00

Público total: 1.682 torcedores

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Diego Fortunato

Gols: Éberth aos 10′ do 1°T, Matheus Bianqui aos 25′ do 1°T; Mauricio Antônio aos 7′ do 2°T, Neto aos 9′ do 2°T

Cartões amarelos: Luigi (GAL); Guto Ferreira, Fransérgio e Matheus Frizzo (CFC)