Vitória do Coritiba fora de casa!

Reportagem: Admilson Leme

O Coritiba, venceu o Cianorte por 1×0, na noite desta quarta-feira (07/02), no estádio Albino Turbay, em Cianorte, pela 7° rodada do Campeonato Paranaense de 2024.

Foi a primeira vitória fora de casa do Coritiba no Campeonato Paranaense. E Robson, chegou ao seu sétimo gol em sete jogos e é o artilheiro da competição.

Primeiro Tempo

O jogo começou amarrado, com as duas equipes se estudando.

Mas aos 11 minutos, o lateral Rodrigo Gelado, chutou forte a bola na trave assustando o goleiro Vinicius Mendi.

Aos 21 minutos, Brandão marcou o primeiro gol da partida, mas o juiz marcou impedimento na jogada.

Aos 23 minutos, Brandão chegou na área e sofreu pênalti. Robson não desperdiçou a oportunidade e converteu a penalidade.

Já nos acréscimos Brandão, derrubou Juninho na grande área, mas o juiz não marcou nada, o Cianorte reclamou pênalti, mas em nada adiantou.

Segundo Tempo

No retorno do intervalo, algumas substituições foram feitas, buscando dar maior movimentação no jogo.

O Coritiba teve chance de marcar o segundo gol, quando o goleiro do Cianorte, chutou em cima do Robson, a bola encobriu o goleiro, mas saiu pelo lado do gol.

O Cianorte quase empatou aos 16 minutos, com Adriano Junior, que fez o goleiro Morisco fazer uma ótima defesa.

Brandão e Natham foram expulsos e foram para o chuveiro mais cedo, e o placar se manteve.

Como Fica

O Coritiba está com 16 pontos na segunda colocação do Campeonato Paranaense. O Cianorte está com 10 pontos, e não vence há quatro jogos e está em quinto lugar na competição.

Próximos Jogos

O Coritiba volta a campo no sábado (10/02), às 18h30, contra o Galo Maringá no Willie Davids.

O Cianorte recebe no domingo (11/02), o Azuriz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

7ª rodada – 07/2/2024

Cianorte 0 x 1 Coritiba

Cianorte: Vinícius Mendi; Alex Trindade (Adriano), Raphael, Bruno Costa e Samuel; Natham, João Mafra (Alexandre) e Sandro (Raul); Guilherme, Lucas Lourenço e Juninho.Técnico: Zé Roberto.

Coritiba: Pedro Morisco; Diogo Batista (Matheus Frizzo), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Fransérgio (Sebastián Gómez), Vini Paulista e Geovane Meurer (Matheus Bianqui); Figueiredo (Jean Pedroso), Brandão e Robson (Wesley Pomba).Técnico: Guto Ferreira.

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte.

Público total: 1034.

Gols: Robson, aos 23 do 1ºT (CFC).

Cartões amarelos: Diogo Batista, Brandão, Fransérgio, Robson (CFC); Samuel, Vinícius Almeida, Nathan (CIA).

Cartão vermelho: Brandão (CFC); Natham (CIA).