Furacão vence a Serpente e volta a liderança

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico voltou à ponta da tabela do Campeonato Paranaense. Em um jogo muito “truncado” e pouco espaço, o Furacão derrotou o Cascavel pelo placar minímo de 1 a 0, na noite desta quarta-feira (7), na Ligga Arena, em jogo válido pela sétima rodada. Apenas o Maringá ameaça a ponta do Furacão.

Osorio usou o Pablo na armação e Cuello e Canobbio nas pontas, o Athletico iniciou a partida dentro do campo do Cascavel. Como se imaginava, o técnico Matheus Costa tinha montado a Serpente para se defender por completo, atrás da linha da bola. Com três zagueiros (Madson também recuado) e com Vinicius Kauê no meio, o Furacão acabava embolado e com Gonzalo Mastriani foi pouco acionado. O camisa 9 só teve uma chance no primeiro tempo, cabeceando para fora. Mas o Rubro-Negro terminou o primeiro tempo na frente. Aos 39 minutos, Fernandinho cruzou a bola na cabeça de Pablo, que fez 1 a 0.

No segundo tempo, com Rodrigo Alves em campo, o Cascavel voltou melhor. Então Juan Carlos Osorio resolveu mexer em dose tripla. Zapelli, Christian e Julimar entraram nas vagas de Pablo, Mastriani e Vinicius Kauê. A pressão dos visitantes diminuiu e o Athletico foi para frente. Mas o Cascavel ainda chegou com perigo, ameaçando o gol de Bento. Contudo o Furacão conseguiu administrar a vantagem mínima e assegurar os 3 pontos.

A próxima partida do Athletico será neste sábado de Carnaval (10), às 16h, no estádio do Café, contra o Londrina.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 7ª rodada

ATHLETICO 1×0 CASCAVEL

Local: Ligga Arena

Renda: R$ 438.930,00

Público total: 18.158

Athletico

Bento; Madson, Thiago Heleno Gamarra e Vinicius Kauê (Christian); Fernandinho, Erick e Pablo (Zapelli, depois Jader); Canobbio, Cuello (Kaique Rocha) e Mastriani (Julimar).

Técnico: Juan Carlos Osorio

Cascavel

Paulo Gianezini; Libano, João Marcus, Eduardo, Geovane e Carlinhos (Alisson Mira); Dener, Garraty e João Pedro; Klenisson (Vitinho) e Manoel (Rodrigo Alves).

Técnico: Matheus Costa

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos

Gols: Pablo 40 do 1º

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Cuello, Zapelli, Fernandinho (CAP); João Marcus, Libano, Rodrigo Alves (CAS)