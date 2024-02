3×1 e Coritiba explode o time da pedreira de Campo Largo

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Na noite de domingo no gigante de concreto armado o time da casa venceu o time da pedreira pelo placar de 3×1, com essa vitória a equipe do Coritiba chega a vice-liderança do estadual com 13 pontos.

O primeiro tempo do jogo foi de amplo domínio da equipe Alvi Verde porem o primeiro gol foi do Andraus, após bola levantada na área Gabriel Recife de cabeça balançou a rede do arqueiro Coxa aos 36 minutos, o time da casa não se abateu e continuou mandando no jogo e já aos 41 minutos após uma bela cobrança de falta Robson empatou o jogo e fechou a primeira etapa em 1×1.

O segundo tempo começou conforme a primeira etapa, equipe do Coritiba mandando no jogo e já no início aos 8 minutos Robson novamente de bola parada (desta vez de pênalti) virou o jogo para 2×1 e no finalzinho aos 46 minutos Geovane Meurer faz o terceiro gol e da números finais ao jogo.

O próximo desafio do Coritiba será fora de casa dia 07/02 contra o Cianorte.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 6ª Rodada

CORITIBA 3×1 ANDRAUS

Coritiba

Pedro Morisco; Thalisson (Brandão), Bruno Melo, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado (Jamerson); Fransérgio, Vini Paulista e Matheus Frizzo (Sebastián Gómez); Lucas Ronier (Geovane Meurer), Wesley Pomba (Andrey) e Robson.

Técnico: Guto Ferreira

Andraus

Denison; Rhuan (Gleydson), Daniel, Gabriel Recife e Jonathan; Hebert, Logan Ponce (Bileu) e Hiago (Marquinhos); Kassio (Índio), Patrick (Flávio Renê) e Ardley.

Técnico: Claudemir Sturion

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 233.292,00

Público pagante: 10.118

Público total: 11.665

Árbitro: Victor Salles Cirilo

Assistentes: Heitor Alex Eurich e João Vinicius Ribeiro

Gols: Gabriel Recife 36 e Robson 41 do 1º; Robson 8 e Geovane Meurer 46 do 2º

Cartões amarelos: Andrey (CFC); Daniel, Hebert (AND)

Cartão vermelho: Andrey