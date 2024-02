Athletico goleia o PSTC e lidera o Estadual

Reportagem Admilson Leme

O Athletico-PR, venceu o PSTC por 4×0, na noite deste sábado (03/012), na Ligga Arena, em Curitiba , pela 6° rodada do Campeonato Paranaense de 2024.

Primeiro Tempo

Desde os primeiros minutos, a equipe do PSTC se apresentou com a intenção defensiva, com toda equipe recuada na defesa, o jogo ficou um verdadeiro ataque contra defesa.

Aos 24 minutos, Christian chutou de fora da área, mandando a bola no travessão.

Aos 40 minutos, Radeche tocou com o braço o chute de Kaíque Rocha, dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Pablo parou na defesa de Diego, mas no rebote Léo Assumpção fez gol contra bizarro ao tentar afastar.

O PSTC, levou perigo nos acréscimos quando Bryam acertou o travessão furação.

Segundo Tempo

Aos nove minutos, Mastriani que tinha entrado na volta do intervalo no jogo e fazia sua entreia, recebeu um cruzamento de Julimar e cabeceou firme para marcar o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O Athletico se acomodou e passou a administrar o jogo, o PSTC se aproveitou e foi pra cima, aos 34 minutos, Faísca finalizou na trave de Léo Link, perto do fim da partida, Faísca mais uma vez chegou com perigo.

Porém nos acréscimos, Erick tocou para Zapelli que dentro da pequena área não perdoou e finalizou para marcar o terceiro gol do furacão.

Por fim, Mastriani em noite inspirada tocou para Julimar que chutou forte sem chances para o goleiro Diego Monteiro.

Como Fica

O Athletico-PR está invicto e alcança a quarta vitória em seis jogos no Estadual, com 14 pontos.

O PSTC está na décima colocação, com quatro pontos, e perto da zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, quarta-feira (07/02), o Athletico-PR recebe o Cascavel, às 20h30, na Ligga Arena. E o PSTC recebe o Londrina, as 20h, no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul (PR).

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

6ª rodada – 03/02/2024

Athletico 4 x 0 PSTC

Athletico: Léo Linck; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kaique Rocha; Cuello (Canobbio); Fernandinho (Hugo Moura); Christian (Gamarra) e Vinícius Kauê (Erick); Zapelli; Julimar e Pablo (Mastriani).Técnico: Juan Carlos Osorio.

PSTC: Diego Monteiro; Guilherme Radeche, Léo Assumpção, Gilberto e Adryan (Mateus Cata); Lucas Newiton (Canário), Vanderlei e Danilo Jordan (Kauan Alves); Bryam (Faísca), Gabriel Mello e Thales (Liliu).Técnico: Reginaldo Vital.

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Gols: Léo Assumpção (contra) a 40’/1ºT; Mastriani, 9′, Zapelli a 45′ e Julimar a 48′ 2ºT.

Cartões amarelos: Gabriel Mello e Radeche (PST).