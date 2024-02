Coritiba perde a invencibilidade e a liderança no Paranaense

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba perdeu a invencibilidade e Campeonato Paranaense. Jogando no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, o Coxa foi derrotado pelo Azuriz pelo placar minímo de 1 a 0, na noite desta quinta-feira (1). A derrota fez o time cair para a terceira colocação na primeira fase, atrás de Maringá e Athletico.

Com mudanças em todos os setores, o Coritiba iniciou a partida pressionando o Azuriz. Essa marcação cerrada deixou claro o desenho do jogo, com o Coxa ficando mais com a posse de bola. Os visitantes demoraram a finalizar, mas quando o Alviverde chegou, obrigou o goleiro Arthur Bittencourt a fazer um milagre na cabeçada de Matheus Frizzo, que com certeza é um dos destaques do Campeonato até o momento. Só que quem abriu o placar foi o time de Pato Branco. Aos 28 minutos, a jogada ensaiada do time da casa começou em Fabrício Oya, passou por Zé Leandro e terminou na cabeçada de Xavier, vencendo o goleiro Pedro Morisco. Mas houve um pênalti não marcado para o Coritiba, de Xavier em Natanael.

Teve um atraso para começar o segundo tempo. Uma queda de energia fez o intervalo durar 28 minutos. O Coritiba voltou tentando dar intensidade ao jogo, tentando furar a retranca do Azuriz. Só que o time ficou exposto aos contra-ataques adversário, obrigando Morisco a fazer boas defesas. Robson entrou no lugar de Fabrício Daniel para dar mais força ofensiva ao time Coxa. A última tentativa do técnico Guto Ferreira foi colocar Lucas Ronier, Geovane Meurer e Éberth. O Coxa pressionou, mas paravam na barragem dos donos da casa. E mesmo tentando até os 52 minutos, o Alviverde não conseguiu o empate.

Agora, o próximo jogo do Coritiba no Campeonato Paranaense, pela sexta rodada da competição, será domingo (4), às 18h30, contra o Andraus de Campo Largo, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª Fase – 5ª Rodada

AZURIZ 1×0 CORITIBA

Azuriz

Arthur Bittencourt; Jonathan, Xavier e Zé Leandro; Williams Bahia, Luiz Otávio, Rhuan Castro (Daniel Dias), Fabrício Oya (Marquinhos) e Mateus Mendes; Wellison (Braga) e Lucas Vieira (Miullen).

Técnico: Gilson Kleina

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (Diogo Batista), Jean Pedroso, Maurício Antônio e Jamerson; Fransérgio, Vini Paulista (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo (Lucas Ronier); Fabrício Daniel (Robson), Figueiredo e Wesley Pomba (Éberth).

Técnico: Guto Ferreira

Local: Os Pioneiros (Pato Branco)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e João Cléber Cecatto Wagner

Gol: Xavier 28 do 1º

Cartões amarelos: Xavier, Daniel Dias (AZU); Maurício Antônio, Lucas Ronier, Robson (CFC)

Renda: R$ 76.030,00

Público total: 2.192

Público pagante: 2.148