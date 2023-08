“Descubra como parar o soluço de forma surpreendente!”

Você já ouviu falar que o susto faz o soluço parar? Mas afinal, será que vale a pena arriscar levar um “sustinho” nesse momento? No instante do susto o organismo libera a adrenalina, substância que restabelece o funcionamento normal do nervo frênico, fazendo com que o soluço pare. Mas para que o susto exerça essa influência, a pessoa precisa se assustar de verdade.

O nervo frênico controla os movimentos do diafragma, principal músculo responsável pela respiração. O soluço, fechamento da glote que ocorre independentemente da nossa vontade, pode ser cessado também ao tomar um copo de água com o nariz tampado.

Outra tentativa de fazer com que o soluço pare, é prender a respiração por alguns segundos, assim a taxa de gás carbônico no organismo é aumentada, o que faz com que o nervo frênico iniba e depois volte a trabalhar corretamente.