“Evento promovido pelo Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência aproxima candidatos de oportunidades de emprego”

Cerca de 150 pessoas participam da 3ª Ação Empregabilidade em Curitiba

No dia 3 de agosto, cerca de 150 pessoas com os mais diferentes tipos e graus de deficiência participaram da 3ª Ação Empregabilidade em Curitiba. O evento, promovido pelo Departamento dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (DPCD), teve como objetivo aproximar os candidatos das oportunidades de emprego.

Oportunidades para surdos

Dentre os participantes, 20 candidatos eram surdos e contaram com o auxílio de intérpretes da Central de Libras (Língua Brasileira de Sinais) da instituição. Ao todo, 21 empresas e instituições estiveram presentes, oferecendo cerca de mil vagas de emprego.

Empresas participantes

As empresas e instituições que participaram do evento foram: Adservi, Atacadão, Berneck, Blokton, BRF Foods, CIEE/PR, DBM Contact Center, Condor, DHL Logística, Droga Raia, Festval, Instituto Barigui, Protege, Master Vigilância, Orbenk, SoftMarketing, TRC Taborda, Unidas, Zamp Burger King, Sodexo e Grupo Altum, além do escritório local do Sine, operacionalizado pela FAS.

Sucesso do evento

A diretora do DPCD, Denise Moraes, comentou que o evento foi um sucesso e que já estão se preparando para a Semana da Empregabilidade 2023, que acontecerá em parceria com a FAS. A data e o local do evento ainda não foram definidos.

Lei Brasileira de Inclusão

A contratação de pessoas com deficiência é uma exigência da Lei Brasileira de Inclusão para as organizações com mais de 100 trabalhadores. Por isso, a realização de eventos periódicos como esse é de extrema importância.

Depoimentos dos participantes

Lucas Gustavo da Silva, de 26 anos, voltou para casa animado com a possibilidade de trabalhar em uma das lojas da farmácia Droga Raia. Maria Araújo, de 55 anos, veio do Sítio Cercado em busca de uma vaga de auxiliar de produção. Já o estudante de Biomedicina Nycolas Mello de Salles, de 28 anos, estava aberto a diferentes oportunidades de emprego.

Satisfação dos atendentes

Além dos participantes, os atendentes também estavam animados com a oportunidade de emprego. Odenice Bernardina da Silva, auxiliar administrativo da FAS, que recebia os candidatos surdos usando Libras, destacou a importância de ter conhecimentos em Libras para ajudar os candidatos. Clarice Mei Carrasco, gerente do Instituto Barigui, elogiou a organização do evento e explicou o trabalho de capacitação realizado pela instituição.

