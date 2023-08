“Trágico acidente tira a vida de policial militar em Curitiba”

Trágico acidente tira a vida do Cabo Carlos Rodrigo de Souza

O Cabo Carlos Rodrigo de Souza, 47 anos, do 13° Batalhão, perdeu a vida em um trágico acidente na tarde desta quinta-feira (3), no bairro Capão Raso em Curitiba. Cabo Rodrigo havia acabado de sair do expediente no batalhão, e em sua moto ele retornava para sua residência localizada no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.

Após sair do 13° Batalhão ele acessou a Rua Antônio Gasparin e percorreu apenas um quilômetro, onde acabou colidindo na traseira de um caminhão baú que estava parado no semáforo aguardando a abertura. Após o impacto no caminhão a moto atingiu um veículo de aplicativo que também estava parado no trânsito. Após a colisão, houve um princípio de incêndio na moto.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros com apoio da equipe médica foram até o local e na chegada já encontraram o policial em parada cardiorrespiratória. Ele foi colocado na ambulância e a equipe médica chegou a realizar um procedimento cirurgico dentro da viatura. O militar sofreu um traumamismo grave de tórax e de crânio, não resistindo aos ferimentos.

O corpo do policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Companheiros de farda consternados com a perda

Companheiros de farda estavam consternados no local. Emocionados, alguns amigos relataram que militar era muito brincalhão e alegre com os amigos. Ele havia completado 47 anos na última quinta-feira.

Fonte: plantao190.com.br