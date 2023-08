Acidente na Estrada Velha do Barigui deixa casal ferido

Um casal ficou ferido durante um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (4), na Cidade Industrial de Curitiba. Segundo relatos do motorista, o carro capotou após passar por uma lombada.

O homem estava dirigindo o veículo Hyundai HB20, com a mulher no banco do passageiro. Eles estavam na Estrada Velha do Barigui, a apenas duas quadras da Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, quando o motorista perdeu o controle do carro ao passar por uma lombada. O veículo capotou por alguns metros e colidiu com uma cerca.

A mulher foi levada em estado grave para o Hospital do Trabalhador, enquanto o motorista teve ferimentos leves e também foi encaminhado ao mesmo hospital.

Fonte: www.bandab.com.br