“Descubra a verdade sobre legumes e verduras!”

Legumes e verduras são expressões que na Botânica, ou seja, na área da Biologia responsável pelo estudo dos vegetais, são questionáveis. Isso porque várias estruturas de plantas recebem tais nomes, mesmo possuindo origens distintas, como mostrado nos exemplos abaixo:

– Beterraba – raiz

– Espinafre – folha

– Acelga – talo de folhas

– Tomate – fruto

– Soja – semente

Isso também vale para as frutas, uma vez que tais estruturas comestíveis podem se tratar de frutos propriamente ditos ou pseudofrutos (leia mais sobre esse assunto neste texto).

Exemplos:

– Avelã – fruto seco

– Parte comestível do abacate – fruto

– Parte comestível do abacaxi – infrutescência

– Parte comestível do caju – pseudofruto

– Parte comestível da maçã – pseudofruto

Uma curiosidade adicional é a existência da família botânica Leguminosae, também chamada de Fabaceae. Seus frutos, geralmente dispostos em vagens, podem ser ou não chamados de verduras, popularmente falando. Abaixo, alguns exemplos de frutos dessa família:

– Feijão

– Jatobá

– Ingá-banana

– Tamarindo

– Fava

Interessante, não?