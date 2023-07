“PCPR na Comunidade: Transformando Vidas no Bairro Boqueirão, em Curitiba”

PCPR na Comunidade: Serviços para os moradores do bairro Boqueirão, em Curitiba

O Programa de Comunicação e Policiamento Comunitário (PCPR) está levando uma série de serviços para os moradores do bairro Boqueirão, em Curitiba. Essa iniciativa visa promover a integração entre a polícia e a comunidade, oferecendo suporte e atendimento de qualidade.

Benefícios do PCPR na Comunidade

O PCPR na Comunidade traz diversos benefícios para os moradores do bairro Boqueirão. Entre os serviços oferecidos, destacam-se:

Atendimento médico gratuito;

Orientações jurídicas;

Assistência social;

Atividades recreativas para crianças;

Palestras educativas;

Distribuição de materiais informativos;

Entre outros.

Como participar do PCPR na Comunidade

Para participar do PCPR na Comunidade, basta comparecer ao local indicado no dia e horário marcados. Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição prévia. Todos os serviços são gratuitos e estão disponíveis para os moradores do bairro Boqueirão.

PCPR na Comunidade: Uma iniciativa de sucesso

O PCPR na Comunidade tem sido um verdadeiro sucesso em Curitiba. Através dessa iniciativa, a polícia tem conseguido estreitar os laços com a comunidade, promovendo a segurança e o bem-estar de todos os moradores do bairro Boqueirão.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.aen.pr.gov.br