“Polícia Civil do Paraná oferece serviços de polícia judiciária e atividades lúdicas na Praça Menonitas neste sábado”

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) na Praça Menonitas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) estará presente na Praça Menonitas, localizada no boqueirão, neste sábado, oferecendo serviços de polícia judiciária. Os cidadãos que necessitarem de confecção de carteira de identidade, certidões de antecedentes criminais e boletins de ocorrência poderão realizar esses procedimentos no espaço montado em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

Essa iniciativa faz parte do projeto PCPR na Comunidade, que busca integrar a instituição com a sociedade e contribuir para a segurança pública das regiões. Além dos serviços mencionados, os policiais civis também promoverão atividades lúdicas com as crianças, realizarão demonstrações do trabalho do Instituto de Identificação e apresentarão o material do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc).

A ação ocorrerá na praça localizada na Rua Paulo Setúbal, 3.291, das 9h às 17h.

O projeto PCPR na Comunidade

O projeto PCPR na Comunidade tem como objetivo principal estreitar os laços entre a Polícia Civil do Paraná e a sociedade, promovendo a segurança pública e oferecendo serviços de polícia judiciária de forma acessível e eficiente.

Através dessa iniciativa, a PCPR busca estar presente nos locais onde a comunidade se encontra, proporcionando um contato direto com os cidadãos e atendendo suas demandas relacionadas à confecção de documentos, como carteira de identidade, certidões de antecedentes criminais e boletins de ocorrência.

Além disso, os policiais civis realizam atividades lúdicas com as crianças, visando estabelecer uma relação de confiança e proximidade com a população desde cedo. Também são realizadas demonstrações do trabalho do Instituto de Identificação, apresentações do material do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e dos cães da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc).

Essa integração entre a PCPR e a comunidade é fundamental para fortalecer a segurança pública e garantir a tranquilidade dos cidadãos nas regiões atendidas pelo projeto PCPR na Comunidade.

Fonte: cbncuritiba.com.br